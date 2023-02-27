Зворушливий момент: 61-річна Дженніфер Кулідж розплакалася на церемонії у Лос-Анджелесі

На сцені вона згадала про батька та його важливий внесок у її кар'єру.

Акторка Дженніфер Кулідж прославилася наприкінці 1990 років завдяки культовій комедії "Американський пиріг", де зіграла роль спокусливої мами Стіфлера. Але хоч образ із цього фільму став невід'ємною частиною її кар'єри, акторка активно знімається і в інших проєктах, серед яких і гучний серіал "Білий лотос", який завоював звання "Найкращого мінісеріалу", а самій Кулідж приніс "Еммі", як "Найкращої акторки другого плану".

Учора, 26 лютого, робота Дженніфер знову була відзначена, але вже на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США.

Вона отримала нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі" і також за гру в "Білому лотосі".

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Під час своєї промови-подяки вона трохи розплакалася, оскільки згадала батьків і назвала їх чудовими. Вона розповіла, як у першому класі батько забрав її зі школи та повів на кінофестиваль культового комедійного актора Чарлі Чапліна.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

"У мене були чудові батьки. І у них був цей неймовірний дар. Вони не могли брехати. Вони просто не могли цього зробити. Ніколи, вони просто ніколи не брехали", - сказала вона, перш ніж розповісти, як одного разу її батько порушив своє правило і забрав її зі школи, вигадавши фальшиве виправдання, щоб відвезти її на кінофестиваль.

Директорка школи прийшов до мене в перший клас і сказав, що мене треба викликати до офісу. І я зайшла до офісу, і вона сказала: "Твій батько тут", - поділилася зірка. "Мій батько сидів там і казав: "Так, Дженні, нам треба йти", - згадувала Кулідж на сцені. "І директорка сказала: "Дженніфер, одужуй", і я не знала, що це означає", - сказала вона. А потім я сіла в машину з батьком, він був за кермом і сказав: "Я ніколи більше не брехатиму, але ми їдемо в якесь дійсно круте місце".

Потім Кулідж пояснила, що її батько взяв її на фестиваль, який справив на неї велике враження та надихнув на любов до акторської майстерності. "Клянуся Богом, вперше побачивши Чарлі Чапліна і отримавши цей досвід - це моя любов до кіно, моя любов до акторів, все це прийшло з першого класу".

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

Для червоної доріжки акторка вибрала елегантну чорну сукню від бренду Saint Laurent в улюбленому фасоні. У вбрання були довгі рукави та гарне фігурне декольте у вигляді серця. На стегнах у сукні були елегантне драпування, яке робили фігуру витонченішою. Образ Дженніфер доповнили діамантові сережки, клатч та чорний обруч на голові.

Дженніфер Кулідж / Фото: Associated Press

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