Звук повітряної тривоги на Лазурному узбережжі: в Каннах сьогодні відбувається премʼєра української стрічки

Українська делегация в Каннах цього року є дуже активною.
Український режисер Максим Наконечний та актори Рита Бурковська та Любомир Валівоць відвідали вчора, 24 травня, червону доріжку Каннського кінофестивалю.
Сьогодні на фотоколі Максим Наконечний та продюсери фільму «Бачення метелика»: в якому як раз зіграли Рита Бурковська та Любомир Валівоць з'явилися у футболках із сильними гаслами та закликами звільнити парамедика Юлію Паєвську "Тайру".
А вже перед прем‘єрою фільму «Бачення метелика» режисера Максима Наконечного, який бере участь в конкурсній програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю команда фільму розгорнула плакат з написом «Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливим і тривожним говорити про цей геноцид?»
Також в руках вони тримали плакати з написом «чутливий контент». Саме такі картинки показує соцмережа Інстаграм, коли завантажуєш світлини українців, які постраждали від російської агресії проти України.
Дебютна стрічка створена за підтримки «Держкіно» розказує про жінку-військову аєророзвідницю, яка намагається повернутися до звичного життя після полону.
Головні ролі зіграли актори театру та кіно Ріта Бурковська та Любомир Валівоць. Серед акторів і відома драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит. Також у фільмі знялися і непрофесійні актори: військові та лікарі.
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