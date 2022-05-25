Звук повітряної тривоги на Лазурному узбережжі: в Каннах сьогодні відбувається премʼєра української стрічки

Звук повітряної тривоги на Лазурному узбережжі: в Каннах сьогодні відбувається премʼєра української стрічки

Українська делегация в Каннах цього року є дуже активною.

Український режисер Максим Наконечний та актори Рита Бурковська та Любомир Валівоць відвідали вчора, 24 травня, червону доріжку Каннського кінофестивалю.

Максим Наконечный, Рита Бурковская, Любомир Валивоц / Фото: Associated Press

Сьогодні на фотоколі Максим Наконечний та продюсери фільму «Бачення метелика»: в якому як раз зіграли Рита Бурковська та Любомир Валівоць з'явилися у футболках із сильними гаслами та закликами звільнити парамедика Юлію Паєвську "Тайру".

Елизавета Смит, Максим Наконечный, Дарья Бассель / Фото: Associated Press

А вже перед прем‘єрою фільму «Бачення метелика» режисера Максима Наконечного, який бере участь в конкурсній програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю команда фільму розгорнула плакат з написом «Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливим і тривожним говорити про цей геноцид?»

Також в руках вони тримали плакати з написом «чутливий контент». Саме такі картинки показує соцмережа Інстаграм, коли завантажуєш світлини українців, які постраждали від російської агресії проти України.

Дебютна стрічка створена за підтримки «Держкіно» розказує про жінку-військову аєророзвідницю, яка намагається повернутися до звичного життя після полону.

Головні ролі зіграли актори театру та кіно Ріта Бурковська та Любомир Валівоць. Серед акторів і відома драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит. Також у фільмі знялися і непрофесійні актори: військові та лікарі.

У Каннах вмикали звук повітряної тривоги з України

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