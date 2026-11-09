Жизель Бундхен опублікувала рідкісне фото з чоловіком і зізналася йому в коханні

Жизель Бундхен / © Associated Press

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Бразильська супермодель Жизель Бундхен поділилася рідкісним романтичним знімком із чоловіком Гоакімом Валенте. 46-річна зірка опублікувала спільне фото в Instagram Stories з нагоди 39-річчя коханого та присвятила йому зворушливі слова.

На знімку подружжя позує, обійнявшись, і усміхається в камеру. Жизель зазнімкована в гірчично-жовтому топі з відкритими плечима та золотих сережках-кільцях, а Гоакім — у світлій оливковій сорочці.

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Жизель Бундхен та Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

«Сьогодні народився чудовий чоловік. Як же мені пощастило. Я так сильно тебе кохаю!» — написала модель португальською мовою. Вона рідко ділиться подробицями особистого життя, тому її ніжне привітання привернуло особливу увагу шанувальників.

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Зазначимо, Бундхен і Валенте, тренер з джиу-джитсу, одружилися у грудні 2025 року на закритій церемонії. У лютому того ж року у подружжя народився син, ім’я якого вони воліють не розголошувати.

Жизель Бундхен та Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Крім того, Жизель виховує двох дітей — сина Бенджаміна та доньку Вівіан — від колишнього чоловіка, зірки американського футболу Тома Бреді.

Нагадаємо, раніше Жизель Бундхен на милицях потрапила в об’єктиви папараці.

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