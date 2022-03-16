Світові бренди, які продовжують працювати у Росії

Незважаючи на те, що багато іноземних компаній пішли з російського ринку, є ті, які продовжують працювати з кривавим окупантом, тим самим, спонсоруючи знищення українців.
Після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, багато іноземних кампаній пішли або зупинили свою роботу у країні-агресорці. Але є й ті, які продовжують працювати в РФ, яка веде криваву війну в Україні, вбиваючи мирних жителів, дітей та знищуючи міста, селища та села, школи, лікарні, пологові будинки.
Продовжують працювати у Росії:
Auchan
Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів.
Metro Cash & Carry GmbH
Міжнародна торгівельна оптова компанія. На своєму офіційному сайті заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.
Leroy Merlin
Французька компанія, яка спеціалізується з продажу товарів для будівництва.
Oriflame
Шведсько-швейцарська компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та продажу засобів догляду за шкірою, декоративної косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни, продукції здорового харчування та аксесуарів.
Банк Raiffeisen
Дочірня компанія австрійської банківської компанії Raiffeisen Bank International.
Philip Morris
Американська тютюнова компанія, один із найбільших виробників сигарет у світі.
Decathlon
Французька компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів. Продовжує працювати, але тимчасово блокує функцію онлайн-замовлень.
Kimberly-Clark
Американська корпорація, один із лідерів з випуску продукції для охорони здоров'я, особистої, професійної та промислової гігієни.
Ecco
Всесвітньо відомий датський бренд взуття та аксесуарів для всієї родини.
Accor
Найбільший міжнародний готельний оператор. Штаб-квартира – у передмісті Парижа Еврі.
Intercontinental Hotel
Міжнародна мережа готелів, яка належить британській компанії InterContinental Hotels Group.
Kellogg`s
Американська компанія, яка виробляє сухі сніданки та продукти харчування швидкого приготування.
Arconic
Американська промислова компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві легких металів.
Beyer
Німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація. Вона заявила, що призупинить рекламу та інвестиції в РФ, відмовиться від нових ділових пропозицій, але продовжить доставляти медикаменти та насіння, необхідні для сільського господарства.
Intesa Sanpaolo
Італійська банківська група, яка є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.
Societe Generale
Французький фінансовий конгломерат.
Salvatore Ferragamo
Італійський бренд одягу, взуття та інших виробів класу "люкс".
Mohawk Industries
Американський виробник підлогових покриттів із Калхуна.
Spar
Нідерландська компанія, яка спеціалізується на супермаркетах.
Pirelli
Італійська компанія, яка знаходиться у власності китайського хімічного гіганта China National Chemical Corp. П'ятий у світі виробник автомобільних шин.
Bridgestone Tyre
Японська компанія, яка виготовляє автомобільні покришки.
Honeywell
Американська корпорація, що виробляє електронні системи управління та автоматизації.
Otis Worldwide
Одна з найстаріших та найбільших американських компаній-виробників обладнання для підйому.
Читайте також:
- Ікра, алмази, коні, парфуми і навіть лижі: предмети розкоші для росіян попливли нах*й за кораблем
- Нах*й слідом за кораблями: британські маєтки російських олігархів, які мають конфіскувати
- Найбільший енергоконцерн Німеччини E.ON припинив закупівлю газу у російських компаній
- Mazda припинила продаж автомобілів та автозапчастин у Росії
- Бренд Pandora припинив роботу в РФ та Білорусі та перерахував українським дітям 1 млн доларів