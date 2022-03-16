Світові бренди, які продовжують працювати у Росії

Світові бренди, які продовжують працювати у Росії

Незважаючи на те, що багато іноземних компаній пішли з російського ринку, є ті, які продовжують працювати з кривавим окупантом, тим самим, спонсоруючи знищення українців.

Після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, багато іноземних кампаній пішли або зупинили свою роботу у країні-агресорці. Але є й ті, які продовжують працювати в РФ, яка веде криваву війну в Україні, вбиваючи мирних жителів, дітей та знищуючи міста, селища та села, школи, лікарні, пологові будинки.

Продовжують працювати у Росії:

Auchan

Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів.

Metro Cash & Carry GmbH

Міжнародна торгівельна оптова компанія. На своєму офіційному сайті заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.

Leroy Merlin

Французька компанія, яка спеціалізується з продажу товарів для будівництва.

Oriflame

Шведсько-швейцарська компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та продажу засобів догляду за шкірою, декоративної косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни, продукції здорового харчування та аксесуарів.

Банк Raiffeisen

Дочірня компанія австрійської банківської компанії Raiffeisen Bank International.

Philip Morris

Американська тютюнова компанія, один із найбільших виробників сигарет у світі.

Decathlon

Французька компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів. Продовжує працювати, але тимчасово блокує функцію онлайн-замовлень.

Kimberly-Clark

Американська корпорація, один із лідерів з випуску продукції для охорони здоров'я, особистої, професійної та промислової гігієни.

Ecco

Всесвітньо відомий датський бренд взуття та аксесуарів для всієї родини.

Accor

Найбільший міжнародний готельний оператор. Штаб-квартира – у передмісті Парижа Еврі.

Intercontinental Hotel

Міжнародна мережа готелів, яка належить британській компанії InterContinental Hotels Group.

Kellogg`s

Американська компанія, яка виробляє сухі сніданки та продукти харчування швидкого приготування.

Arconic

Американська промислова компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві легких металів.

Beyer

Німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація. Вона заявила, що призупинить рекламу та інвестиції в РФ, відмовиться від нових ділових пропозицій, але продовжить доставляти медикаменти та насіння, необхідні для сільського господарства.

Intesa Sanpaolo

Італійська банківська група, яка є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.

Societe Generale

Французький фінансовий конгломерат.

Salvatore Ferragamo

Італійський бренд одягу, взуття та інших виробів класу "люкс".

Mohawk Industries

Американський виробник підлогових покриттів із Калхуна.

Spar

Нідерландська компанія, яка спеціалізується на супермаркетах.

Pirelli

Італійська компанія, яка знаходиться у власності китайського хімічного гіганта China National Chemical Corp. П'ятий у світі виробник автомобільних шин.

Bridgestone Tyre

Японська компанія, яка виготовляє автомобільні покришки.

Honeywell

Американська корпорація, що виробляє електронні системи управління та автоматизації.

Otis Worldwide

Одна з найстаріших та найбільших американських компаній-виробників обладнання для підйому.

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