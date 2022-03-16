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Світові бренди, які продовжують працювати у Росії

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Світові бренди, які продовжують працювати у Росії

Незважаючи на те, що багато іноземних компаній пішли з російського ринку, є ті, які продовжують працювати з кривавим окупантом, тим самим, спонсоруючи знищення українців.

Після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, багато іноземних кампаній пішли або зупинили свою роботу у країні-агресорці. Але є й ті, які продовжують працювати в РФ, яка веде криваву війну в Україні, вбиваючи мирних жителів, дітей та знищуючи міста, селища та села, школи, лікарні, пологові будинки.

Продовжують працювати у Росії:

Auchan

Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів.

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Metro Cash & Carry GmbH

Міжнародна торгівельна оптова компанія. На своєму офіційному сайті заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.

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Leroy Merlin

Французька компанія, яка спеціалізується з продажу товарів для будівництва.

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Oriflame

Шведсько-швейцарська компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та продажу засобів догляду за шкірою, декоративної косметики, парфумерії, засобів особистої гігієни, продукції здорового харчування та аксесуарів.

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Банк Raiffeisen

Дочірня компанія австрійської банківської компанії Raiffeisen Bank International.

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Philip Morris

Американська тютюнова компанія, один із найбільших виробників сигарет у світі.

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Decathlon

Французька компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивних товарів. Продовжує працювати, але тимчасово блокує функцію онлайн-замовлень.

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Kimberly-Clark

Американська корпорація, один із лідерів з випуску продукції для охорони здоров'я, особистої, професійної та промислової гігієни.

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Ecco

Всесвітньо відомий датський бренд взуття та аксесуарів для всієї родини.

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Accor

Найбільший міжнародний готельний оператор. Штаб-квартира – у передмісті Парижа Еврі.

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Intercontinental Hotel

Міжнародна мережа готелів, яка належить британській компанії InterContinental Hotels Group.

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Kellogg`s

Американська компанія, яка виробляє сухі сніданки та продукти харчування швидкого приготування.

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Arconic

Американська промислова компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві легких металів.

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Beyer

Німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація. Вона заявила, що призупинить рекламу та інвестиції в РФ, відмовиться від нових ділових пропозицій, але продовжить доставляти медикаменти та насіння, необхідні для сільського господарства.

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Intesa Sanpaolo

Італійська банківська група, яка є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.

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Societe Generale

Французький фінансовий конгломерат.

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Salvatore Ferragamo

Італійський бренд одягу, взуття та інших виробів класу "люкс".

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Mohawk Industries

Американський виробник підлогових покриттів із Калхуна.

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Spar

Нідерландська компанія, яка спеціалізується на супермаркетах.

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Pirelli

Італійська компанія, яка знаходиться у власності китайського хімічного гіганта China National Chemical Corp. П'ятий у світі виробник автомобільних шин.

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Bridgestone Tyre

Японська компанія, яка виготовляє автомобільні покришки.

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Honeywell

Американська корпорація, що виробляє електронні системи управління та автоматизації.

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Otis Worldwide

Одна з найстаріших та найбільших американських компаній-виробників обладнання для підйому.

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