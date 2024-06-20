У білому костюмі зі штанями-палацо: Дакота Джонсон у стильному образі приїхала на розважальне шоу

Під приціл папараці у Лос-Анджелесі потрапила Дакота Джонсон, яка приїхала на шоу Jimmy Kimmel Live.

Для появи в ефірі акторка обрала стильний білосніжний лук, який складався з подовженого жакета з одним чорним ґудзиком, топа і штанів-палацо. Вбрання вона доповнила білими гостроносими слінгбеками на невисоких шпильках.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Джонсон розбавила лакованою темно-зеленою сумочкою і сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі. Дакота розпустила своє довге каштанове волосся, уклавши його хвилями, і завершила лук делікатним ланцюжком і каблучкою.

Нагадаємо, Дакота Джонсон у повністю прозорій сукні Gucci з'явилася на прем'єрі фільму у Нью-Йорку.

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