У білому костюмі зі штанями-палацо: Дакота Джонсон у стильному образі приїхала на розважальне шоу

34-річна акторка свій total white look розбавила сумкою темно-зеленого кольору.
Під приціл папараці у Лос-Анджелесі потрапила Дакота Джонсон, яка приїхала на шоу Jimmy Kimmel Live.
Для появи в ефірі акторка обрала стильний білосніжний лук, який складався з подовженого жакета з одним чорним ґудзиком, топа і штанів-палацо. Вбрання вона доповнила білими гостроносими слінгбеками на невисоких шпильках.
Аутфіт Джонсон розбавила лакованою темно-зеленою сумочкою і сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі. Дакота розпустила своє довге каштанове волосся, уклавши його хвилями, і завершила лук делікатним ланцюжком і каблучкою.
Нагадаємо, Дакота Джонсон у повністю прозорій сукні Gucci з'явилася на прем'єрі фільму у Нью-Йорку.
Читайте також:
Читайте також: