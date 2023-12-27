Українці стали чарівниками для 1500 вихованців дитбудинків

Період Різдва та Нового Року – час надії та здійснення дитячих мрій. На жаль, є дітки, яким особливо не вистачає тепла та див. Щоб здійснити новорічні мрії вихованців дитбудинків, відбулась всеукраїнська благодійна акція за участі брендів Rexona, TRESemme, Dove, Clear, Simple, Axe, Signal, Silky Hands, Чиста лінія та Лісовий Бальзам. За результатами якої майже 1500 діток у 36 дитбудинках та інтернатах по всій Україні отримали подарунки до Нового Року.

З 20 листопада по 20 грудня кожні 10 грн з покупки будь-якої продукції одного з брендів-учасників були перераховані на закупівлю іграшок та різноманітних девайсів для малечі. Запити щодо подарунків збирали заздалегідь. У списках новорічних дитячих мрій були: ляльки та візочки, конструктори, навушники, ролики, скейти, набори для творчості, самокати та плюшеві ведмедики.

В ініціативі взяли участь 28 мереж магазинів: Eva, Watsons, ROZETKA, Prostor, МегаМаркет, Ultramarket, Таврія В та інші. Благодійна акція була реалізована у співпраці з БФ «Благомай». Фонд вже більше 11 років опікується дітьми, що перебувають в дитячих будинках та інтернатах, і допомагає з їх соціальною адаптацією до реального життя.

«Зараз, коли наша країна потерпає від війни, діти без батьківської опіки потребують особливої уваги та тепла. Кожна дитина має якусь маленьку мрію і вірить у дива. Їх бажання прості – це конструктор, лялька, машинка, розвивальні ігри, навушники чи пауербанк, а ще – вони щиро вірять у диво, яке можуть їм подарувати дорослі. Дуже дякуємо компанії Unilever та БФ «Благомай» за реалізацію дитячих мрій та подарунки. Ви – справжні чарівники!», – подякувала благодійникам директорка Центру Соціально-психологічної реабілітації дітей Чернігівської області, Олена Лукашенко.

Протягом місяця більше сотні тисяч українців долучилися до акції та разом з брендами Rexona, TRESemme, Dove, Clear, Simple, Axe, Signal, Silky Hands, Чиста лінія та Лісовий Бальзам стали справжніми чарівниками, подаруваваши корисні та бажані подарунки дітям.