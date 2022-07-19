"Українські дизайнери під час війни знайшли сили створювати нові колекції": Ірина Данилевська про новий сезон UFW-2022

На 2022 рік організатори Українського тижня моди готували багато масштабних проєктів, присвячених 25-річчю Ukrainian Fashion Week. Вони анонсували їх під час 50-го сезону UFW на початку лютого. Утім вже за кілька тижнів, 24 лютого, Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, яка змінила життя кожного українця.

Незважаючи на будь-які обставини та катаклізми UFW не пропустив жоден сезон. А через жорстоку війну Росії в Україні 51 сезон UFW опинився під загрозою.

Сьогодні Ukrainian Fashion Week представляє Ініціативу "Support Ukrainian Fashion" для підтримки українських дизайнерів. Організатори Українського тижня моди звернулися до тижнів моди у Європі та США з проханням представити дизайнерів України, аби їхні нові колекції були продемонстровані на світових подіумах. Завдяки цьому дизайнери не втратять цей сезон, а 51-й UFW відбудеться у новому для всіх нас форматі.

"У 1997 році Український Тиждень Моди закликав дизайнерів об’єднатися для створення в Україні fashion індустрії й став цією об'єднуючою силою в країні.

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну ми всі живемо у стані неймовірного стресу та виживання, який відчуває кожен з нас у всіх куточках нашої країни. Проте українські дизайнери під час війни знайшли у собі сили створювати нові колекції, щоб розповісти всьому світу про українську стійкість і мужність, показати українську національну ідентичність через моду, яка є невід'ємною частиною культури України", – сказала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Мода є найбільшою, найгучнішою платформою для захисту прав людини та демократичних цінностей. Мода – це інклюзивність, різноманітність, стійкість і свобода вираження поглядів. Як представник культури модна індустрія не залишається осторонь і щодня допомагає боротися за Україну під час цієї жахливої війни.

Українські дизайнери використовують свої навички шиття, щоб підтримати українську армію, жертвують гроші на потреби біженців, волонтерять і всупереч жорстоким обставинам продовжують творити.

"Ми вважаємо обов’язком Ukrainian Fashion Week – підтримати українські бренди і зробити все, щоб їхні колекції SS23 побачив світ", - говорять організатори.

Отже, 51-й сезон Ukrainian Fashion Week стане міжнародним. Український тиждень моди вже підтримали: Malta Fashion Week & Awards, Budapest Central European Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, Transilvania Fashion Festival, Vienna Fashion Week, MBFW Madrid, Brussels Fashion Week, Vegan Fashion Week (Los Angeles). Саме безпрецедентна міжнародна підтримка надасть можливість понад 20 українським дизайнерам представити свої колекції у вересні-жовтні 2022 року.