Від Японії до Бразилії: маленькі українці з усього світу встановили національний рекорд

Реклама

До Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня, встановили особливий національний рекорд, що об’єднав маленьких українців із різних куточків світу.

24 жовтня 2026 року відбувся міжнародний дитячий онлайн-марафон поезії про українську мову, в якому взяли участь 115 дітей-читців зі всіх заселених континентів світу.

Реклама

Подію внесли до Національного реєстру рекордів України в номінації «Найбільша кількість дітей-читців із п’яти континентів у дитячому онлайн-марафоні поезії про українську мову».

Реклама

Організатором масштабного поетичного марафону стала міжнародна онлайн-школа української мови та культури «ЦВІТ».

Під час заходу діти декламували вірші про красу, силу та неповторність рідної мови. Для багатьох учасників українське слово стало особливим символом зв’язку з Батьківщиною, адже частина дітей була змушена залишити Україну через повномасштабне російське вторгнення, а деякі народилися вже за кордоном.

Попри тисячі кілометрів, які розділяють учасників, їх об’єднала любов до української мови, культури і свого коріння.

«Увесь світ почув українську мову. Бо українська мова живе у ваших серденьках і у ваших ротиках, коли ви нею говорите», — звернулася до маленьких учасників засновниця школи «ЦВІТ» Леся Дуда.

Реклама

До марафону долучилися діти з України, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Швеції та інших європейських країн. Українські вірші також звучали у США, Канаді, Бразилії, Перу, Японії, Австралії, Кенії та країнах Азії.

У виконанні маленьких читців прозвучали як відомі твори українських поетів, зокрема «Мово рідна, слово рідне» Сидора Воробкевича та «Напучування» Івана Малковича, так і авторські вірші вчителів української мови, які працюють із дітьми за кордоном.

Із вітальним словом до учасників звернулася Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Національний рекорд офіційно зафіксувала Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України.

Реклама

Організатори марафону також висловили вдячність батькам, які навіть далеко від України зберігають рідну мову у своїх родинах, та вчителям, які допомагають дітям за кордоном не втрачати зв’язок з українською культурою.

Цей поетичний марафон став також символічним нагадуванням про те, що українська мова не має кордонів. Вона продовжує жити й звучати всюди, де є українці, об’єднуючи різні покоління та континенти.

Новини партнерів

Новини партнерів