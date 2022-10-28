Відчуття: чи потрібні вони нам та як правильно з ними обходитися

Більшість людей звикла приділяти своїм відчуттям досить велику увагу. Плекати та концентруватися на них. Здається, що це є дійсно важливим, потребує від нас повного залучення.

Але як насправді? Чи є наші почуття настільки важливими? Про це розповість Ігор Погодін — гештальт-терапевт із 27-річним практичним досвідом роботи та засновник Pogodin Academy.

Почнемо з того, що всі наші почуття не є самостійними, вони концептуальні. Прив'язані до того, як ми бачимо світ та його інтерпретуємо. Які маємо цінності та принципи. Проблема полягає у тому, що з деякими нашими концепціями ми настільки глибоко ототожнилися, що вже не відокремлюємо, де ми справжні, а де — наші концепції. Відчуття, які їх супроводжують, набагато сильніші за нас. Тому ми не можемо перемогти та подолати їх. Тож якщо не почати бути присутніми в почуттях, вони будуть повністю керувати нами. Тобто ви будете залежні від настрою та ваших емоцій.

Про що говорять відчуття?

Вони показують на те, у яких місцях ми найбільш уразливі. Наприклад, якщо ви відчуваєте сильний сором, це може бути маркером того, що ваш образ роз'єднаний. Провина може тягнути за собою цілий ланцюжок співзалежних відносин. Постійне відчуття тривоги підкреслює те, що наразі ви не знаходитеся в моменті та бажаєте забігти вперед.

Зазвичай першою реакцією буде намагатися побороти свої почуття. На це може витрачатися доволі багато енергії та часу. Але ця стратегія є найменш ефективною.

Тільки почавши бути присутніми у своїх почуттях, ви зможете розчинити їхній негативний вплив на вас.

Як почати бути присутнім у почуттях?

Ця навичка є дійсно дуже важливою у житті людини. Присутність дозволяє отримувати задоволення від кожного дня та не концентруватися на своїх негативних емоціях, проживаючи їх. Ще більше інформації на цю тему ви отримаєте на YouTube каналі Ігоря Погодіна. Ви зможете глибше зануритися у гештальт-терапію та послухати цінні рекомендації від досвідченого психотерапевта.

Але вже зараз ви можете починати пробувати бути присутніми у своїх почуттях. Що для цього треба робити?

1. Припиніть боротися з будь-якими почуттями.

Оселіться у них. Не тікайте та не закривайтеся. Дайте вашому почуттю можливість існувати. Якщо вам соромно, то соромтеся, проживайте цей момент.

2. Перебувайте у контакті з близькою людиною.

Дуже важливо починати бути присутніми у почуттях, коли з вами той, кому ви можете довіряти. Наприклад, коли ви відчуваєте сором, дайте можливість цьому сорому жити в контакті і розкажіть іншій людині про ваші емоції. Що ви проживаєте, які страхи присутні. Зверніть увагу, що той, хто буде біля вас, не повинен мати за мету врятувати вас або давати рекомендації. Ця людина повинна просто бути поряд. До речі, групова терапія здатна долати багато внутрішніх проблем та переживань. Якщо вам цікаво занурюватися в цю тему детальніше, вам буде доречно пройти навчання в Pogodin Academy.

А що далі?

Саме тоді, коли ви почнете розповідати про свої почуття та приймати їх, ви побачите, що немає жодної катастрофи. Виявите, що крім ваших емоцій, є ще й інші. Наприклад, крім сорому, ще існує цікавість до іншої людини, тепло та ніжність. Бажання сказати "дякую" за те, що поруч та підтримує.

Коли у вашому житті почнуть виникати нові почуття, вони знімуть навантаження з минулих. Ви побачите, що все, що відбувається, не зводиться лише до однієї емоції. Присутність здатна розчинити всі токсичні відчуття, відкрити інші бажання та шляхи до щасливих днів.

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