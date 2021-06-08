"Вусатий Фанк": у прокат вийде документальний фільм про українську музику 1970-х років

Стрічка про золоту епоху української популярної музики вийде на широкі екрани 24 червня.

Фільм "Вусатий Фанк" розповідає про українські ансамблі 1970-х, які збирали стадіони й багатотисячні зали, але нині їхні пісні майже забуті. У новому трейлері автори показують радянський контекст із його обмеженнями, попри які створювалися стильні пісні невимовної краси.

Смерічка/Кадри з фільму "Вусатий Фанк"

Як згадується у стрічці, громадянам СРСР не було потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd — так вважала партія. Але все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро, в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рокгурти. Та щось пішло не за сценарієм — замість лояльних до партії музикантів, влада отримала сучасну й самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоби їхні гурти називали ВІА. Тепер у цієї музики буде нова назва — Вусатий Фанк!

Невідомий ВІА/Кадри з фільму "Вусатий Фанк"

Кобза/Кадри з фільму "Вусатий Фанк"

Опришки/Кадри з фільму "Вусатий Фанк"

"Більшість із цих ансамблів звучать цілком актуально і сьогодні. "Візерунки шляхів", "Арніка", "Водограй", "Жива вода" та інші ВІА мають справжній драйв, оригінальність і якусь непідробну справжність. Саме тому, мабуть, ця музика пережила й утиски радянської системи, й десятиліття забуття", — вважає автор фільму Віталій Бардецький.

Жива вода/Кадри з фільму "Вусатий Фанк"

Дзвони/Кадри з фільму "Вусатий Фанк"

Прем’єра картини відбулася на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".

24 червня "Вусатий Фанк" вийде в обмежений національний кінопрокат. Покази відбудуться у Києві, Житомирі, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Одесі, Львові, Харкові, Сумах і Дніпрі.

Також напередодні відбудеться серія спеціальних показів за участі автора ідеї та сценарію стрічки Віталія Бардецького: 19 червня у Львові ("Планета Кіно"), 23 червня в Одесі ("Зелений театр") та у Києві: 21 червня — у "КІНО42", 27 червня — у "Жовтні".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання