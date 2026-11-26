«Зимова країна» на ВДНГ

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Ковзанка на 3000 м², колесо огляду 28 метрів заввишки, ярмарок ялинкових прикрас, Резиденція Санти, Дивовсесвіт пана Дивка та снігова пісочниця за будь-якої погоди — на ВДНГ розпочався 12-й сезон «Зимової країни». Розповідаємо, які святкові локації працюють у Києві цієї зими.

Святкова алея та фотозона біля ялинки, центральна площа ВДНГ

Флешмоби: щовихідних та у святкові дні з 27 листопада по 10 січня, щогодини. Безкоштовно.

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Цього сезону на гостей ВДНГ чекають понад 20 тематичних локацій для дітей і дорослих. Знайомство із «Зимовою країною», як і раніше, починається вже на центральному вході. Гостей Експоцентру зустрічають нові різдвяні декорації та світлові фігури північних оленів, а алея з інсталяціями у формі повітряних куль веде прямісінько до головної ялинки. Цьогоріч вона сяє новими гірляндами, схожими на зоряне небо, — ідеальне місце для зимових фото. По вихідних тут збиратимуться головні зірки «Зимової країни» — сніговички, щоб провести веселі флешмоби з танцями.

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Ковзанка, центральна площа ВДНГ

Вартість: 500 грн. Знижки: військовослужбовцям, особам з інвалідністю I, II, III групи, дітям-сиротам.

Класика зимового відпочинку на ВДНГ і головна гордість «Зимової країни» — ковзанка просто неба на 3000 м². Її розташовано одразу за головною ялинкою та видно здалеку: лід прикрашають казковий потяг і вежа з годинником, що разом нагадують передноворічний вокзал. Родзинка сезону — DJ просто на льоду. Сюди можна прийти на побачення, зустріч із друзями або на активний вихідний усією родиною.

Колесо огляду, павільйон №1

Вартість: 350 грн. Знижки: військовослужбовцям, особам з інвалідністю I, II, III групи.

Поруч із ковзанкою розмістили колесо огляду, вдвічі вище за минулорічне, — 28 метрів заввишки. Воно стане в пригоді всім, хто хоче роздивитися зимові декорації ВДНГ згори й зробити атмосферні фото. Найкращі краєвиди відкриваються ввечері, коли у «Зимовій країні» запалюється ілюмінація.

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Снігова пісочниця, біля павільйону №1

Безкоштовно.

Минулої зими пісочниця зі справжнім снігом, який не тане за будь-якої погоди, особливо сподобалася гостям «Зимової країни». Цього сезону, коли зима обіцяє бути теплішою, пісочницю збільшили, аби снігу вистачило на всіх. Тут можна гратися, кидатися сніжками й ліпити сніговиків, навіть якщо надворі відлига.

Резиденція Санти, павільйон №1

Працюватиме з 5 по 6 грудня, з 11 по 13 грудня, з 16 по 20 грудня та з 23 грудня по 3 січня. Вартість: 550 грн. Знижки: на сімейні квитки, ЗСУ та УБД, дітям з інвалідністю.

Місце де можна зустрітись із Сантою та його помічниками-ельфами. Тут вам гарантовані 45 хвилин святкової пригоди, сповненої тепла, світла й магії. Наприкінці кожен маленький гість отримує подарунок від чарівника. Обов’язково приводьте малечу, яка завжди чекає на головного різдвяного чарівника, — та й дорослим не завадить на хвилину повернутися в дитячі очікування див.

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Ярмарок ялинкових прикрас, павільйон №2

Працюватиме до 10 січня. Безкоштовно.

Головна новинка сезону. На цьому ярмарку авторські колекції та традиційні українські різдвяні образи можна роздивитися зблизька, багато іграшок розписано вручну. Тут можна вибрати особливу прикрасу для власної ялинки чи на подарунок і навіть замовитищ в художника персональний напис, щоб іграшка дійсно була єдиною та неповторною.

Різдвяна фабрика мрій, павільйон №2

Працюватиме до 10 січня. Вартість: 550 грн. Знижки: на групові квитки, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, ЗСУ та УБД.

У кожної різдвяної казки є місце, де народжуються дива. У «Зимовій країні» це казкова фабрика. Тут можна поринути в атмосферу святкового очікування й згадати власні бажання. Приходьте всією родиною: екскурсією проведуть ельфи-працівники фабрики, а на на згадку подарують ялинкову прикрасу, щоб магія різдвяного сезону точно стала ще ближчою.

Гірка, центральна площа ВДНГ

Вартість: від 140 грн. Знижки: військовослужбовцям, особам з інвалідністю I, II, III групи, дітям-сиротам.

Трохи швидкості, багато сміху й відчуття справжньої зими. Зимова гірка на центральній площі ВДНГ — для тих, хто любить активний відпочинок. Тут можна позмагатися з друзями, влаштувати сімейні перегони або просто згадати дитячу радість, коли хочеться з’їхати ще і ще раз. Добра компанія та швидкий спуск — це те, чого інколи цілком достатньо для маленького зимового дива.

Екстремальні атракціони

Вартість: від 200 до 350 грн. Знижки: дітям УБД, УБД, особам з інвалідністю I та II групи.

Для тих, хто любить додати до святкової прогулянки трошки швидкості й адреналіну, на ВДНГ працює розширений парк екстремальних атракціонів. Серед іншого, тут, наприклад, можна покататися на «Великій цеповій» каруселі, яка торік стала вірусною в TikTok, і спробувати нову розвагу для відчайдухів — «Хавк», що обертається на 360 градусів. Поруч працюють квест-кімнати для тих, хто любить розгадувати загадки.

Шуміленд

Працюватиме у вихідні та святкові дні. Вартість: Динопарк — 300 грн, Диволіс — 300 грн, Дзеркальний лабіринт — 175 грн, усі зони — 950 грн. Знижки: багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю I та II групи, пенсіонерам. У Динопарк і в Диволіс безкоштовно: дітям загиблих, зниклих безвісти, полонених військових, особам з інвалідністю до 18 років, дітям-сиротам до 14 років, УБД. Для груп від 10 осіб — спеціальні умови.

Усі стежки казкового Диволісу ведуть до різдвяного дива. Серед дерев тут ховаються фантастичні персонажі, а нові загадки й цікаві історії оживають у декораціях і святковій програмі. Поруч у Динопарку стоять величезні аніматронні копії динозаврів: прочитавши описи біля моделей, можна дізнатися чимало нового про доісторичний світ.

Дивовсесвіт пана Дивка

Працюватиме 28 та 29 листопада й з 4 грудня по 3 січня.

Вартість: дорослий — 190 грн, дитячий — 450 грн (подарунок у вартості). Знижки: УБД і родинам від 4 осіб.

Пан Дивко — новий український різдвяний герой, хранитель дитячих мрій і символ нової української різдвяної традиції. Він збирає мрії дітей і перетворює найяскравіші фантазії на дивовижні історії та казкових героїв Дивовсесвіту. На 1,5 га в пана Дивка оселилися фантастичні істоти, які рухаються, мерехтять і змінюють кольори. У вихідні та святкові дні в Дивовсесвіті працюють аніматори, проводяться квести й екскурсії. Місце ідеальне для сімейних пригод: тут можна вигадувати власні казкові історії, знайомитися з незвичайними героями та фотографуватися серед фантастичних декорацій.

Animal Park

Вартість: від 300 грн. Знижки: УБД, пенсіонерам, багатодітним сімʼям, особам з інвалідністю. Безкоштовно: дітям до 3 років, дітям-сиротам.

Знайомство з тваринами завжди дарує нові враження. Ідеальний варіант, якщо хочете додати до зимової прогулянки трохи живого спілкування з природою й поспостерігати за звичками тварин, аби більше дізнатися про їхній світ. А ще тут можна пригостити капустяним листям символ 2027 року — кізоньку — щоб рік точно став трохи щасливішим.

Оранжерея поза часом

Вартість: 200 грн. Знижки: особам з інвалідністю I та II групи, пенсіонерам, сім’ям УБД, багатодітним сім’ям, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на групові екскурсії. Безкоштовно: УБД і дітям до 6 років.

Святкове оформлення перетворило знайому оранжерею на затишний простір легкої ностальгії, де час сповільнюється, а тепло дитинства оживає крізь світло й спогади. Тут є інтерактивна ілюмінація, світлові символи року, архівні ретрофотографії та атмосферна фотозона із затримкою часу. А ще цієї зими кожен гість має унікальну можливість отримати власне зимове передбачення, просто знявши слухавку в казковій телефонній будці.

Київська карусель, центральна площа

Вартість: 250 грн. Знижки: дітям УБД, УБД, особам з інвалідністю I та II групи.

Класична розвага, що повертає в дитинство. Для щастя іноді досить улюбленої мелодії, різнокольорових вогників і кількох кіл під святковим небом. Кататися можна всією родиною чи в компанії з друзями, а ще тут точно варто зробити атмосферні фото, щоб додати прогулянці «Зимовою країною» трохи казкового настрою.

Фотокабінки LOOKDRUK, між павільйонами №4 та №8 й поруч із павільйоном №3

Вартість: від 180 грн.

Зимові фото краще мати не лише в телефоні. У «Зимовій країні» працюють дві фотокабінки, де фото друкується за лічені секунди і його можна одразу забрати з собою. Тут можна зробити фото 10 × 15 або довгу фотострічку, а також надрукувати знімок на прозорому фотопапері чи папері з глітером.

Північний експрес, центральна площа

Вартість: 200 грн. Знижки: особам з інвалідністю I та II групи, дітям-сиротам і військовослужбовцям.

Північний експрес курсує святковою територією ВДНГ і запрошує на святкову прогулянку з аудіоекскурсією. Дорогою можна роздивитися простори «Зимової країни», дізнатися більше про її історію та побачити знайомі локації з нового ракурсу.

Тропічна ферма метеликів

Вартість: дорослий — 300 грн, дитячий — 250 грн. Знижки: дітям УБД, УБД, особам з інвалідністю II та III групи, багатодітним сім’ям, пенсіонерам. Безкоштовно: дітям до 4 років, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю I групи.

Забути про зиму й побачити посеред морозів красу природи зблизька — це теж магія. Тропічна ферма «Планета метеликів» сподобається і дітям, і дорослим. А фото звідси ще довго нагадуватимуть про зимову прогулянку, що перетворилася на подорож у тропічне літо.

Музей «КУБОЇД», павільйон №3

Вартість: 400 грн. Безкоштовно: дітям до 5 років, дітям-сиротам, дітям УБД, УБД, особам з інвалідністю I та II групи.

Математику можна не лише зрозуміти, а й відчути — принаймні в цьому музеї. Замість складних формул тут цікаві експерименти, інтерактивні експонати й завдання, що змушують подивитися на звичні речі під іншим кутом. Геометрію, алгоритми, теорію ймовірностей та інші математичні явища краще досліджувати на практиці. Музей — гарна нагода провести час із дітьми, позмагатися в розв’язанні задач і переконатися, що навчання може бути захопливою пригодою навіть у вихідні.

Музей науки

Вартість: 300 грн. Безкоштовно: дітям до 5 років, дітям-сиротам, дітям УБД, особам з інвалідністю I та II групи.

Ще одна локація «Зимової країни», де цікавість перетворюється на пригоду. Тут можна не боятися натискати на кнопки, торкатися всіх експонатів і ставити запитання. Місце для допитливих дітей і дорослих, які не перестають дивуватися світу й хочуть побачити, як наука працює в повсякденному житті.

Universal Hall, павільйон №6

Працюватиме: з 5 грудня по 3 січня щовихідних. Вартість: від 400 грн — дитячі вистави; від 600 грн — вистави для дорослих.

Для тих, кому хочеться перепочити від активних зимових розваг. У зимовому сезоні свої вистави тут грає сучасний український антрепризний театр Sherliz. Для малечі на свята підготували казку «Святий Миколай у Королівстві Шоколаду», а для дорослих — «Дорослі казки для дорослих під глінтвейн». Після перегляду казки, обговорити її можна в затишній лаунж-зоні з кафе.

book.ua space, павільйон №6

Знижки: 15% військовим.

Книгарня, кав’ярня, кухня й бар в одному просторі. Тут можна вибрати книжку, випити кави чи авторський коктейль, перекусити в теплі або зустрітися з друзями. А ще — 22 та 23 грудня тут будуть проходити «Родинні читання на Зимовій Країні», під кураторством Анни Завальської, свої улюблені книжки читатимуть Даша Астаф’єва, Марко Галаневич та інші. Кожна зустріч матиме благодійну складову.

Різдвяний ярмарок і Тепла алея

Між розвагами завжди настає час, коли хочеться трішки зігрітися глінтвейном, скуштувати страви на грилі та сезонні різдвяні смаколики: зробити це можна на Різдвяному ярмарку й Теплій алеї з різноманітним фудкортом. А щоб настрій був дійсно святковим, на додаток тут можна зробити атмосферні фотографії на авторських фотозонах. По вихідних настрій підсилюватимуть виступи диджеїв і запрошених музикантів.

Також на території ВДНГ завжди можна завітати за теплим напоєм та смаколиками у DOT 2.0 та DOT 4.0, HayLoft 2.0, Coffee Lover, Павільйон N98 «Азійське бістро», KITCHEN&GARDEN, «Стрічка», BIOLOGIST, «Сицилійський дворик» та інші заклади.

Та пам’ятайте: жодні вимкнення світла не зіпсують святкового настрою на «Зимовій країн», усі локації мають живлення від власних генераторів, а ілюмінація працює на енергоефективних LED-лампах. Про безпеку теж подбали — до початку сезону на території Експоцентру облаштували додаткові укриття в дев’яти павільйонах, тож у разі повітряної небезпеки тут можуть сховатися до 10 000 людей.

Для тих, хто хоче зекономити, діють 10% знижки з картками Mastercard від Ощадбанку на паркування, квитки на ковзанку та на покупки на фудкорті зі спеціальною позначкою.

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