Як економити на кожній покупці: сервіс пошуку промокодів Promocodex

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Зазвичай промокоди дають самі магазини. Найчастіше вони приурочені до якого-небудь свята або акції. Наприклад, після першої покупки можна отримати промокод на наступну.

Також буває, що магазин автоматично відправляє лист з промокодом користувачеві, який не оформив покупку, а тільки залишив товари в кошику. Це розраховано на те, що потенційний клієнт одумається і завершить покупку.

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Мода, косметика, електроніка, товари для будинку: на які категорії товарів найчастіше бувають знижки

Судячи з даних Promocodex, найчастіше дають промокодом на електроніку. Також в топі категорій одяг, взуття та товари народного споживання в цілому.

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Ще є знижки від самих брендів, а не тільки сайтів-агрегаторів. Наприклад, Nike і Guess.

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Є знижки й на сайти авіакомпаній: Etihad (Етіхад) і Qatar Airways.

Перед тим, як використовувати промокод, потрібно перевірити термін його дії та розмір знижки. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів.