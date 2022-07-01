Яка красива: українка на всесвітньому конкурсі краси обійшла представниць Росії і Білорусі

Яка красива: українка на всесвітньому конкурсі краси обійшла представниць Росії і Білорусі

Вероніка Островська здобула звання третьої віцеміс.

У ліванському місті Бейрут відбувся всесвітній конкурс краси World Next Top Model 2022. У ньому взяли участь 32 конкурсантки з 18 країн світу.

Україну представляло три моделі, серед яких була Вероніка Островська. Дівчина здобула звання третьої віцеміс, обійшовши представниць Росії та Білорусі. І це недивно, адже українські дівчата найгарніші.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

На сцені Вероніка постала у бежевій сукні з розрізом, розшитій блискітками.

Вероніка Островська/Пресслужба

Дівчина також продемонструвала два інших ефектних образи: в асиметричній блакитній сукні і помаранчевій із камінням в зоні декольте.

Пресслужба

Пресслужба

Перемогла у конкурсі представниця Румунії. Друге місце посіла конкурсантка з Франції. Ще одна українка потрапила до топ-12. Представниця Росії посіла 5 місце, а Білорусі - не увійшла до топ-12.

Міжнародне журі під час фінальних трьох виходів обирали топ-12, згодом топ-5, а в результаті і переможниць. Вони звертали увагу на поведінку дівчат на репетиціях, під час екскурсій та під час співбесіди.

Зазначимо, цьогоріч один із етапів конкурсу був відсутній - це інтерв'ю та відповіді на запитання, оскільки дівчата з російської делегації не розмовляли і не розуміли англійської мови.

Нагадаємо, Вероніка Островська - українська професійна модель. Вона з’являлась на сторінках глянців Vogue, Harpers Bazar і L’officiel. Дівчина також постійна учасниця показів на Тижнях моди.

Пресслужба

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