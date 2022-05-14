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Який має вигляд після окупації новий житловий масив у Бучі (фото)

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Який має вигляд після окупації новий житловий масив у Бучі (фото)

Буча

Редакція ТСН.ua відвідала Бучу, щоб показати вам наслідки "русского міра", який там пронісся.

ТСН.ua відвідав Бучу, яка дуже потерпіла від рук російських окупантів. Рашисти не шкодували ні що і нікого. Вони нещадно руйнували оселі жителів, ґвалтували, катували і вбивали мирних людей, забирали з собою українські "трофеї" у вигляді награбованих унітазів, пральних машин, міксерів, посуду, білизни, одягу, годинників, ноутбуків, дитячих іграшок… – всього, про що вони можуть тільки мріяти.  

Понівечена Буча потроху оговтується після жахливої окупації. Побачити її наслідки на власні очі було трішки моторошно, адже в реальності все має не такий вигляд, як на фото, а ще жахливіший.

Зруйновані будинки, більшість із яких схожі на звалища будівельних матеріалів і скла, розстріляні автівки, сліди гусенець від російських танків на асфальті.

Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

Ми відвідали один із нових житлових масивів міста – "Нова Буча", який потерпів від російської армії.

Тут є новобудови, в яких люди мешкають 2-5 років. Є такі, в яких не прожили ще й року. А хтось тільки-но зробив ремонт у новесенькій квартирі, на яку збирав гроші пів життя, але так і не встиг у неї заїхати, бо у російських окупантів були на неї інші плани.

Хтось рятував свою сім'ю від війни на Донбасі, придбав житло на Київщині, а Росія і тут їх знайшла, і вдруге зруйнувала їхній дім.

З самого початку війни обстріли тут не припинялися до самого звільнення міста від росіян.

На початку березня снаряд потрапив у дах одного будинку "Нова Буча", пошкодивши його.

Буча / ©
Буча

А наступного дня рашисти випустили авіабомбу у будинок напроти і зруйнували його.

Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

Від вибухової хвилі у будинках навколо вилетіли вікна, понівечились балкони.

Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

Житловий комплекс по сусідству – "Буча квартал" - теж обстріляли. Вибиті шибки і сліди від куль на будинках і досі нагадують про "русскій мір".

Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

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