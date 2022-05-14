Який має вигляд після окупації новий житловий масив у Бучі (фото)

Редакція ТСН.ua відвідала Бучу, щоб показати вам наслідки "русского міра", який там пронісся.
ТСН.ua відвідав Бучу, яка дуже потерпіла від рук російських окупантів. Рашисти не шкодували ні що і нікого. Вони нещадно руйнували оселі жителів, ґвалтували, катували і вбивали мирних людей, забирали з собою українські "трофеї" у вигляді награбованих унітазів, пральних машин, міксерів, посуду, білизни, одягу, годинників, ноутбуків, дитячих іграшок… – всього, про що вони можуть тільки мріяти.
Понівечена Буча потроху оговтується після жахливої окупації. Побачити її наслідки на власні очі було трішки моторошно, адже в реальності все має не такий вигляд, як на фото, а ще жахливіший.
Зруйновані будинки, більшість із яких схожі на звалища будівельних матеріалів і скла, розстріляні автівки, сліди гусенець від російських танків на асфальті.
Ми відвідали один із нових житлових масивів міста – "Нова Буча", який потерпів від російської армії.
Тут є новобудови, в яких люди мешкають 2-5 років. Є такі, в яких не прожили ще й року. А хтось тільки-но зробив ремонт у новесенькій квартирі, на яку збирав гроші пів життя, але так і не встиг у неї заїхати, бо у російських окупантів були на неї інші плани.
Хтось рятував свою сім'ю від війни на Донбасі, придбав житло на Київщині, а Росія і тут їх знайшла, і вдруге зруйнувала їхній дім.
З самого початку війни обстріли тут не припинялися до самого звільнення міста від росіян.
На початку березня снаряд потрапив у дах одного будинку "Нова Буча", пошкодивши його.
А наступного дня рашисти випустили авіабомбу у будинок напроти і зруйнували його.
Від вибухової хвилі у будинках навколо вилетіли вікна, понівечились балкони.
Житловий комплекс по сусідству – "Буча квартал" - теж обстріляли. Вибиті шибки і сліди від куль на будинках і досі нагадують про "русскій мір".
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