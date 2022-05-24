З Томом Крузом і Джаредом Летом у головних ролях: в український прокат виходять довгоочікувані екшени

З Томом Крузом і Джаредом Летом у головних ролях: в український прокат виходять довгоочікувані екшени

В Українських кінотеатрах, де це можливо, покажуть нові цікаві фільми.

У червні в український прокат вийдуть два довгоочікуваних екшени: бойовик з Томом Крузом у головній ролі - "Топ Ґан: Меверік" і супергеройський фільм "Морбіус", у якому зіграв Джаред Лето.

"Топ Ґан: Меверік"

Довгоочікуване повернення культової стрічки з Томом Крузом у головній ролі. Нові часи потребують нових героїв і породжують нових ворогів. Які виклики постануть перед безстрашним пілотом Меверіком цього разу?

Прем'єру в Україні заплановано на 2 червня.

"Топ Ґан: Меверік"

"Топ Ґан: Меверік"

"Топ Ґан: Меверік"

"Морбіус"

Один із найбільш суперечливих персонажів всесвіту Marvel отримає власну історію. Володар премії "Оскар" Джаред Лето перевтілиться у загадкового вампіра Морбіуса. Виявивши у себе смертельну недугу, відомий вчений-біохімік погоджується на ризикований експеримент. Те, що від початку здається успішними ліками, перетворюється на страшну некеровану силу.

Прем'єра екшену в Україні запланована на 9 червня.

"Морбіус"

"Морбіус"

"Морбіус"

"Морбіус"

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