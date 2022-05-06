"Снайпер. Білий Ворон": драму про перебіг російсько-української війни покажуть у країнах Балтії

Актуальну стрічку про перебіг російсько-української війни на Сході України покажуть у Латвії, Литві та Естонії. Частину коштів, зібраних з продажу квитків, планують передати на потреби ЗСУ та на підтримку Спілки теле- та кінопродюсерів України.

Відсьогодні в латвійських та литовських кінотеатрах стартують покази української стрічки режисера Мар'яна Бушана "Снайпер. Білий Ворон" про перебіг російсько-української війни на Сході України, яка почалася у 2014 році й триває дотепер. Події фільму засновані на реальних подіях і розповідають історію трансформації пацифіста Миколи.

До початку воєнних дій на Донбасі життя Миколи було помірним та спокійним. Разом із дружиною він відмовився від благ цивілізації та жив сам на сам із природою. Та з приходом війни звичний життєвий устрій змінюється кардинально — війна не шкодує ні сильних, ні слабких. Після втрати коханої та ненародженого первістка, Микола вступає в добробрат, де проходить навчання та долучається до лав снайперів. Так народжується Білий Ворон.

Сьогодні історія становлення Білого Ворона близька ледь не кожному українцеві. Залишивши позаду звичне життя, тисячі українців беруть до рук зброю, допомагають у волонтерських штабах, підтримують інформаційний фронт та наближують нашу перемогу завдяки фінансовій підтримці. Така ж доля спіткала й акторів кінофільму — Павло Алдошин, виконавець головної ролі, та Роман Семисал, який виконав роль комбрига, захищають Батьківщину на передовій.

"Сьогодні "Снайпер. Білий Ворон" набуває нового змісту. Повномасштабне російське вторгнення вкотре відкрило світові незламне українське обличчя. Бізнесмени, митці, лікарі, політики сьогодні змінили звичні атрибути своєї професії на зброю, яка, на жаль, стала незмінним інструментом для досягнення свободи. Приємно, що Україна здобула небачену підтримку світової спільноти у цій боротьбі — зокрема від країн Балтії, які зацікавилися нашим фільмом і покажуть історію українського спротиву довжиною у 8 років", — поділився продюсер фільму Артем Денисов.

Допрем'єрний показ фільму минув у Ризі у кінотеатрі Forum Cinemas LV 3 травня. Подію відвідав представник українського посольства та українці, які наразі перебувають у Латвії. За словами організаторів гранд-прем’єри, фільм отримав шквал позитивних відгуків. Дистрибуцію фільму здійснює Baltic Content Media. Прокат в Естонії почнеться тижнем пізніше.

В Україні кінотеатральні покази стрічки відбудуться після нашої Перемоги.

Стрічка "Білий Ворон" перемогла на 11-му конкурсному відборі Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральну дистрибуцією фільму в Україні здійснює Кіноманія спільно з FILM.UA Distribution.



Синопсис

2013 рік. Пацифіст-дивак Микола проводить екологічний експеримент. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він живе у власноруч виритій Норі — на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Він відчуває себе безсилим перед неминучою загрозою — внутрішній світ Миколи перевертається...Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його Нору. Не знаходячи виправдання цій жорстокості, він приймає доленосне рішення й вступає в добробат, у лави снайперів. З дивака-математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися.

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