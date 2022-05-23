"Коли ми переможемо злих росіян, то повернемось до нашої квартири": Зеленська показала відео з маленьким хлопчиком

Першла леді України виклала щемливе відео, на якому український хлопчик розповідає про допомогу їм від Польщі та про свої мрії.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram щемливе відео, в якому маленький хлопчик розповідає, про те, що він з мамою втік від війни і прихисток їм надала дружня з нами країна – Польща.

У відео з'являються й інші українці з різних міст, які мріють повернутися додому, і зроблять це як тільки-но закінчиться війна.

""Я повернуся". Ці слова повторює собі кожен українець, який був вимушений поїхати з дому. Повернуся до своєї школи. До свого горнятка на кухні. До своїх каштанів. До рідних.

Нам не пощастило із сусідом, який доводить "братерство" ракетами й терором. Та надзвичайно пощастило з іншим сусідом – Польщею, яка стала Україні найближчим другом не лише географічно. Польща прихистила майже три мільйони українців, дала їм не тільки тимчасові оселі, а й постійне піклування, безкоштовну медицину та освіту.

Ми повернемося, бо кращого за дім немає нічого. І обов’язково запросимо поляків у гості, щоб віддячити їм за більше, ніж гостинність – за справжню відсутність кордонів. Дякуємо вам, друзі!" – написала перша леді.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відвідав вчора, 22 травня, Київ. Він став першим іноземним лідером, який виступив у Верховній Раді після початку масштабного російського вторгнення до України 24 лютого. Дуда подякував українцям за опір росіянам й процитував великого українського письменника Івана Франка про "дух, що тіло рве до бою".

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