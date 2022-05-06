Рвана рана: Катерина Бужинська розповіла, як на мітингу проросійська болгарка вкусила проукраїнську за руку

Рвана рана: Катерина Бужинська розповіла, як на мітингу проросійська болгарка вкусила проукраїнську за руку

Співачка шокована злобністю болгар, які підтримують Росію.

Катерина Бужинська у коментарі для ТСН.ua, розповіла, що після мітингу у Софії на підтримку України стався інцидент.

Болгарка, яка підтримує війну Росії в Україні, напала на іншу болгарку, яка підтримує українців. Перша хотіла вихопити у другої український прапор. Проросійська болгарка вкусила за руку проукраїнську болгарку.

Потерпіла громадянка Болгарії звернулася до лікаря і він констатував їй рвану рану.

"Я в шоці від цих людей. Вони якісь нелюди. Це щось жахливе. Вони, наче зомбі якісь. Злобні, агресивні", - говорить співачка.

Катерина зізнається, що проросійських болгарів видно одразу - вони мають злий вигляд.

Проросійська болгарка

Проросійські болгари

А болгари, які підтримують Україну, - добрі, милі і співчутливі. Для прикладу артистка надіслала світлини, щоб ми самі могли порівняти два табори болгарів - проросійських і проукраїнських.

Нагадаємо, Бужинська зізналася, що через активну підтримку України, їй погрожують проросійські болгари.

Читайте також: