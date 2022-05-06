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Рвана рана: Катерина Бужинська розповіла, як на мітингу проросійська болгарка вкусила проукраїнську за руку

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Рвана рана: Катерина Бужинська розповіла, як на мітингу проросійська болгарка вкусила проукраїнську за руку

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Співачка шокована злобністю болгар, які підтримують Росію.

Катерина Бужинська у коментарі для ТСН.ua, розповіла, що після мітингу у Софії на підтримку України стався інцидент.

Болгарка, яка підтримує війну Росії в Україні, напала на іншу болгарку, яка підтримує українців. Перша хотіла вихопити у другої український прапор. Проросійська болгарка вкусила за руку проукраїнську болгарку.

Потерпіла громадянка Болгарії звернулася до лікаря і він констатував їй рвану рану.

"Я в шоці від цих людей. Вони якісь нелюди. Це щось жахливе. Вони, наче зомбі якісь. Злобні, агресивні", - говорить співачка.

Катерина зізнається, що проросійських болгарів видно одразу - вони мають злий вигляд. 

Проросійська болгарка / ©
Проросійська болгарка
Проросійські болгари / ©
Проросійські болгари

А болгари, які підтримують Україну, - добрі, милі і співчутливі. Для прикладу артистка надіслала світлини, щоб ми самі могли порівняти два табори болгарів - проросійських і проукраїнських.

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Нагадаємо, Бужинська зізналася, що через активну підтримку України, їй погрожують проросійські болгари.

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