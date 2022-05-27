Синьо-жовта краса: французька акторка приміряла в Каннах сукню від української дизайнерки

Фредерік Бель позувала у віртуальній сукні від Олени Даць.

Патріотичну синьо-жовту сукню від української дизайнерки Олени Даць віртуально приміряла французька акторка Фредерік Бель.

Фредерік Бель

"Мені пощастило, що французька акторка Фредерік Бель вже приміряла сукню", - сказала Олена.

Олена Даць

Дизайнерка зі Львова нині працює в Каннах у подарунковому сьюті в готелі, де представлені різні бренди: з Японії, Кенії.

Олена Даць

Сюди приходять світові зірки. Вони знайомляться з продукцією того чи іншого бренду. Фотографуються.

Синьо-жовту сукню Даць можуть приміряти віртуально всі охочі зірки.

"На ній є маленька частинка української вишивки. Кожна сукня має цей оберіг на собі: десь приховано, десь на видному місці.

Ми надрукували також на 3D принтері ці речі. Це дуже екологічно, цікаво та інноваційно. І, не знаючи, чи зможу я приїхати, я подумала, що я просто передам код і зірки, які будуть відвідувати цей захід під час Каннського кінофестивалю, зможуть таким чином підтримати Україну - повідомити та якось розповісти про нас. Тому завдяки таким, здавалося би, простим вже зараз методам, без зайвих затрат можна було зробити дуже багато цікавих речей", - розповіла у коментарі ТСН Олена Даць.

Дизайнерка також додала, що гостею минулого шоуруму 9 років тому була Шерон Стоун. Вона є партнеркою цього шоуруму.

Нагадаємо, Міла Йововіч відвідала благодійний галавечір amfAR, де з'явилася у розкішній зефірній сукні у дрібну сіточку блакитного кольору від українського бренду Lever Couture.

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