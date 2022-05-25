Тепер "Щавель" замість Chanel: росіяни знаходять заміну відомих брендів

Після того, як популярні іноземні бренди одягу призупинили свою діяльність у РФ, росіяни придумують своє імпортзаміщення.
Росіяни активно працюють над імпортзаміщенням, адже через низку санкцій з їхнього ринку пішло дуже багато відомих брендів.
Так, вони вигадали, чим замінити французький Модний дім Chanel. Ним стала співзвучна назва Chavel.
У Мережі продають білизну із написом Chavel.
"Я думаю, що на "Щавель" буде ажіотаж, тому можете писати нам в месенджер і купувати", - сказала власниця магазину одягу в Stories Instaram.
Цікаво, який одяг наступний вони зроблять з цим написом?
До слова, з російського ринку остаточно йде британський fashion-рітейлер бренд Marks & Spencer.
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