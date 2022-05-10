У Берліні покажуть знамените балетне шоу на підтримку України

У берлінському "Театрі на Потсдамській площі" відбудеться балетне шоу за участі українських танцівників.

20 травня в межах ініціативи #supportUkraine у берлінському "Театрі на Потсдамській площі" покажуть балетне шоу Radio&Juliet & Quatro.

Головна мета шоу — підтримати Україну. Усі отримані кошти з продажу квитків кошти перерахують до благодійного фонду Tabletochki. Наразі він підтримує всіх, хто постраждав від війни в Україні. Зокрема, допомагає сім’ям в евакуації, медикам з оснащенням лікарень та орендою амбулаторних квартир, здійснює психологічну допомогу та багато іншого.

Пресслужба

Балет Radio & Juliet — це симбіоз мінімалістичної й іноді бравурної хореографії від Едварда Клюге та емоційної музики від Radiohead. Чуттєвий альбом O.K. Computer і незрівнянна пластика українських танцівників зі світовими іменами змушують глядача подивитися на шекспірівську історію про двох закоханих під іншим кутом. Не дивно, що ця створена у 2005 році постановка мала шалений успіх у Європі, США та Азії.

Пресслужба

Балет Quatro — це незмінний хореограф Едвард Клюге і прониклива музика Мілко Лазара. Завдяки їхній синергії під час спектаклю утворюється новий творчий симбіоз — віолончель, фортепіано та танець. Нічого зайвого.

Пресслужба

Пресслужба

Нещодавно українські балетні танцівники з дітьми полишили свої домівки і все, що мало для них цінність. 20 травня вони танцюватимуть для того, щоби допомогти своїм співвітчизникам, які опинилися в складному становищі через війну. Артисти з жахом розповідають, як їхні родичі та друзі з України ховаються від обстрілів у підвалах без світла, газу й води та евакуюються з немовлятами без речей першої необхідності.

Пресслужба

Пресслужба

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