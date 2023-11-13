У Берліні відкрили першу українську художню галерею

У столиці Німеччини відкрили єдину українська галерею в країні. Serpen Gallery буде промотувати українських митців за кордоном та продавати їх твори.
Відкриття галереї - ініціатива продюсерки та журналістки Наталки Якимович. Перша виставка – це мистецькі рефлексії на тему війни.
Подію відвідав посол України в Німеччині Олексій Макеєв та керівниця філії Українського інституту в Берліні Катерина Рітц-Ракул. На першій виставці Serpen Gallery об’єднав роботи відомих українських художників Артема Волокітіна, Романа Михайлова, Вікторії Підуст та Воло Бевзи, скульптури Олексія Золотаря та відеоінсталяцію Михайла Алексеєнка.
Власниця галереї Наталка Якимович планує також проводити в Serpen Gallery презентації книг, тематичні музичні вечори та відкрити сувенірну крамницю з предметами дизайну з України.
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