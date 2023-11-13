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У Берліні відкрили першу українську художню галерею

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У Берліні відкрили першу українську художню галерею

Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська

У столиці Німеччини відкрили єдину українська галерею в країні. Serpen Gallery буде промотувати українських митців за кордоном та продавати їх твори.

Відкриття галереї -  ініціатива продюсерки та журналістки Наталки Якимович. Перша виставка – це мистецькі рефлексії на тему війни. 

Подію відвідав посол України в Німеччині Олексій Макеєв та керівниця філії Українського інституту в Берліні Катерина Рітц-Ракул. На першій виставці Serpen Gallery об’єднав роботи відомих українських художників Артема Волокітіна, Романа Михайлова, Вікторії Підуст та Воло Бевзи, скульптури Олексія Золотаря та відеоінсталяцію Михайла Алексеєнка. 

Картини Артема Волокітіна в Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська / ©
Картини Артема Волокітіна в Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська
Посол України у Німеччині Олексій Макеєв, Наталка Якимович, Вікторія Підуст в Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська / ©
Посол України у Німеччині Олексій Макеєв, Наталка Якимович, Вікторія Підуст в Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська
Робота Олексія Золотаря в Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська / ©
Робота Олексія Золотаря в Serpen Gallery, фото: Олена Краснокутська

Власниця галереї Наталка Якимович планує також проводити в Serpen Gallery презентації книг, тематичні музичні вечори та відкрити сувенірну крамницю з предметами дизайну з України.

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Дата публікації
Перегляди
114
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