У синьо-жовтому вбранні і з прапором: німецький стиліст щодня робить ліфтолуки з українською символікою

Стиліст із Берліна активно демонструє свою солідарність з Україною.
Німецький стиліст і художник з костюмів Френк Вайлд із першого дня війни підтримує Україну.
Він щодня публікує в Instagram свої ліфтолуки, виконані у синьо-жовтих кольорах.
Використовуючи для своїх образів українську символіку, Френк хоче привернути увагу світової спільноти до війни, яка триває в Україні.
Для створення луків він використовує синьо-жовтий одяг, стрічки, квіти і український прапор.
Неодноразово на знімках Френка з'являється соняшник, який давно став символом української землі.
Зараз в акаунті Вайлда налічується 95 світлин із українською символікою.
На одному із фото стиліст позує із чоловіком у рясі священника, на якому написано: "Російська церква - вбивці".
Стиліст в інтерв'ю виданню FW-Daily сказав, що він підтримує український народ і Україна має перемогти у цій жорстокій війні. Френк також розповів, що він із самого початку допомагає українським біженцям.
"Путінська війна повинна бути зупинена. Україна мусить повернути додому українців, зокрема з Донбасу та Криму. Путін ненавидить свободу, він прагне стерти вашу ідентичність та гідність. Європа повинна допомогти Україні перемогти", - сказав стиліст.
Чоловік зізнався, що дізнався про Україну у 2014 році, коли Росія анексувала Крим.
"Про цю війну я почув у січні цього року, коли російські війська зосередилися вздовж українського кордону. Я трохи знайомий з історією російської агресії. Наприклад, в Грузії чи Сирії. Я був впевнений, що росія вторгнеться до України.
21 лютого я опублікував зображення в інстаграмі, де я в масці з частиною обличчя путіна і ножем в руках. 22 лютого я вперше виклав фото в ліфті, де використав кольори українського прапора. А з 24 лютого я почав робити це постійно. Це як щоденник війни. Кожен день цієї жорстокої війни я публікую зображення на своїй сторінці в підтримку України та заради привертання уваги до війни",- розповів Вайлд виданню.
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