Українські біженці у Польщі зможуть навчатися рідною мовою

В одному із найкращих європейських музеїв науки у Польщі з'явиться українськомовна версія програм.

Президент Малої академії наук України Станіслав Довгий і директор Центру науки "Коперник" Роберт Фірмгофер у присутності радника Посольства України в Польщі Віталія Білого підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту "Досліджуй науку українською".

Невдовзі сотні тисяч дітей українських біженців у Польщі зможуть навчатись рідною мовою. В межах проєкту Мала академія наук України підготує українськомовні версії програм Центру "Коперник" у Варшаві – одного з найкращих європейських музеїв науки. Заплановані також спільні конференції, семінари, виставки, круглі столи з питань створення та просування українськомовного освітнього контенту на території Польщі.

Екскурсії, виставки, сеанси, програми навчання, недільні школи будуть доступні також й маленьким українцям. А ще проєкт сприятиме розробці нового українськомовного освітнього контенту.

Реалізація проєкту, який допоможе тимчасово переміщеним українським дітям знайомитися з науковими проєктами в Польщі, а згодом і в інших країнах вже розпочалася. Над перекладом всіх матеріалів з польської на українську зараз працюють евакуйовані працівники МАН, які вимушено із родинами перебувають у Польщі. У процес залучено понад 15 спеціалістів академії, а роботи продовжаться до червня цього року.

Наразі всі громадяни України можуть безкоштовно відвідати Центр науки "Коперник" у Варшаві.

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