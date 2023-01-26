Українські бренди презентують свої колекції у Копенгагені

Ukrainian Fashion Week і Copenhagen Fashion Week оголошують про продовження партнерства у сезоні FW23-24. На Copenhagen International Fashion Fair (1-3 лютого) у межах партнерства UFW x CPHFW будуть представлені українські бренди T.Mosca та RDNT. Це стане другою подією UFW International Season FW23-24.

"CPHFW підтримує Україну та сподівається продовжувати налагоджувати міцніші стосунки між обома організаціями, щоб підтримати галузь у подальшому зростанні та процвітанні під час кризи", – коментує організаційний комітет Copenhagen Fashion Week.

Copenhagen International Fashion Fair є однією з найдинамічніших та інноваційних платформ продажу в Європі й найстаршою виставкою у Північній Європі. За останнє десятиліття CIFF став важливою платформою для міжнародної індустрії моди. CIFF виріс із регіональної торговельної виставки в міжнародний центр моди, місцем презентації перспективних брендів галузі. У межах партнерства UFW x CPHFW x CIFF цього сезону свої колекції на виставці представлять українські дизайнерські бренди T.Mosca та RDNT.

Також український бренд TG Botanical, як фіналіст Zalando Sustainability Award, представить свою нову колекцію в офіційному розкладі Copenhagen Fashion Week.

Читайте також: