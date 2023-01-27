Поєднали із мистецтвом: українські дизайнери представили свої колекції в Берліні

Десять українських брендів: VOROZHBYT&ZEMSKOVA, AISENBERG, OVERALL, FINCH, 91LAB, CHUPRINA, CHERESHNIVSKA, SHEEZEN, GRIE і PRZHONSKAYA представили минулого тижня колекції на PREMIUM Berlin fashion trade show.

"Простір, у якому були представлені українські бренди-учасники та їхні колекції, вигідно виділявся на фоні усіх брендів, які були присутні на виставці. Ми постійно чули позитивні відгуки щодо своєї локації від міжнародної публіки, для якої ми – new blood. Ми справді виділялися своїм підходом, адже представляли не лише колекції дизайнерів, але й українське мистецтво в цілому", – сказала засновниця і дизайнерка бренду OVERALL Анастасія Браткова.

Простір, у якому українські дизайнери представили свої колекції на PREMIUM у Берліні, оформив відомий український художник Роман Мінін. Його роботи були представлені на світових виставках у США, Бельгії, Швейцарії, Австрії, Польщі, Франції, Великій Британії, Італії та Японії, а також на аукціоні Sotheby’s у Лондоні. В основі простору лежить серія робіт Романа "Optimism".

Український бренд FINCH був єдиним дизайнерським брендом на виставці, що співпрацює з новітніми технологіями для створення та презентації колекції.

"Ми дуже пишаємося тим, що наша співпраця з FFFACE.ME та той факт, що команда FINCH продовжує працювати над традиційним та напів-digital одягом в Україні під час війни, викликає щире здивування та повагу серед європейської аудиторії, навіть серед представників компаній, що самі пропонують оцифрування, моделювання та digital інтеграції у метавсесвіти в ЄС. Загалом простір з українськими брендами-резидентами Ukrainian Fashion Week був найяскравішим та найцікавішим у павільйоні, це бачили ми самі і про це зазначали гості виставки. Маємо надію, що запити від баєрів та стилістів, які ми отримали, принесуть нам та колегам плідну співпрацю", – сказала засновниця і дизайнерка бренду FINCH Катерина Бякова.

Бренд AISENBERG разом із талановитою українською художницею Юлією Моховиковою представив колаборацію fashion і art світів. Художниця розмалювала речі бренду культурними символами. Особлива увага приділена кольорам: blau flava, azul amarillo, blue yellow – якою б мовою не лунали ці слова, вони завжди викликатимуть єдину асоціацію неба й жита, миру й тепла, жовто-блакитного тандему свободи.

На капсульну колекцію 91LAB, представлену на PREMIUM Berlin, надихнули твори Марії Примаченко, і вона була створена після руйнування російськими військами Іванківського історико-краєзнавчого музею, в якому зберігалися роботи видатної української художниці ХХ століття. Натхненням колекції стали не лише найвідоміші твори Марії, як-от "Звір", "Опудало", а й роботи з родинної колекції, які раніше не експонувалися, аби показати різні грані творчості видатної української наївістки.

Натхненням бренду CHERESHNIVSKA стало місто Львів. В основі принтів колекції – роботи українських скульпторів, які можна знайти у Львові: емоційні та динамічні скульптури Йогана Пінзеля, виразні скульптури Петра Вуйтовича, які є головною окрасою Львівського оперного театру, а також роботи митців Антона Попеля, Михайла Дзиндри та Теодозія Брижа. Образи колекції відображають комбінацію м’яких анатомічних ліній скульптури, бруківки та заплутаних ліній міста.

У новій капсульній колекції BLACKOUT бренд VOROZHBYT&ZEMSKOVA нагадав про важливість світла під час темряви. Для дизайнерок Олени Ворожбит і Тетяни Земськової яскравим моментом буденності є мистецтво, в якому вони вбачають майбутнє і розвиток країни, саме тому дует черпає натхнення з артоб’єктів Бенксі, що з’являються на вулицях України, а також чітких ліній архітектурного напряму Баухауз. У новій колекції дизайнерки поєднали характерні риси авангардного німецького напрямку із сучасними елементами модернізму, які символізують світло, яке так потрібно українцям зараз.

Нагадаємо, на тижні моди в Берліні відбулися модні покази українських дизайнерів: BOBKOVA, Litkovska, DZHUS і JeanGritsfeldt.

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