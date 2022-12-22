Українські дизайнери представлять свої колекції на Тижні моди у Лондоні

Війна в Україні триває. Наступний сезон стане ще одним трагічним та складним для українських дизайнерів та всієї fashion індустрії. У межах UFW International Season FW23-24 українські дизайнери представлять свої колекції у Лондоні, Берліні та Копенгагені.

До Тижнів Моди, які підтримують Ініціативу Support Ukrainian Fashion у сезоні FW23-24 приєднується London Fashion Week. У лютому українські бренди FROLOV, KSENIASCHNAIDER та PASKAL представлять свої колекції під час LFW.

"Команда Ukrainian Fashion Week висловлює глибоку вдячність нашим колегам з London Fashion Week. Цього сезону ми продовжимо представляти талановитих та сміливих дизайнерів України на світових подіумах завдяки міжнародній підтримці. У найтемніші часи кожен із нас вірить у світле майбутнє.

Ми не зупиняємося, українські дизайнери продовжують створювати нові колекції попри російські ракетні удари, відсутність світла, води та тепла. Це колекції, які увійдуть в історію української модної індустрії, як свідчення її стійкості та незламності, якостей, які вся Україна демонструє світу", – сказала співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Нагадаємо, у минулому сезоні з метою підтримки дизайнерів країни Ukrainian Fashion Week запустив Ініціативу Support Ukrainian Fashion. Завдяки їй 43 українські дизайнери представили свої колекції у Європі та США на Berlin Fashion Week, Copenhagen Fashion Week, Vegan Fashion Week (Los Angeles), Budapest Central European Fashion Week, Brussels Fashion Week, MBFW Madrid, Vienna Fashion Week, Malta Fashion Week та Transilvania Fashion Festival.

Нинішнього сезону завдяки співпраці Ukrainian Fashion Week x London Fashion Week, Велика Британія стане десятою країною, яка приєдналася до Ініціативи.

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