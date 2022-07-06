Безплідні пари у групі ризику: секс за розкладом вбиває пристрасть

Планування вагітності — процес складний, а якщо у пари є проблеми із зачаттям, досить травматичний для всіх учасників.

За інформацією Daily Mail, чоловіки, які намагаються зачати дитину та займаються сексом за розкладом, у 15 разів частіше мають проблеми у спальні.

В наш час різні тести та додатки, що дозволяють обчислити дні, найбільш сприятливі для зачаття дитини загальнодоступні і досить популярні. Але, як виявилося, вони наражають чоловіків на більший ризик таких проблем, як еректильна дисфункція і низьке лібідо.

Дослідження представили на щорічній конференції Європейського товариства репродукції людини та ембріології у Мілані.

Але від сексу за графіком страждають не лише чоловіки. Жінки, які займаються сексом відповідно до днів овуляції, а не регулярно, у п'ять разів частіше мають знижений статевий потяг. Також такі жінки вдвічі частіше страждають на «жіночий оргазмічний розлад» — відсутність оргазмів, зменшення їх кількості та якості. Загалом жінки, які займаються сексом за графіком, у 5,5 разів частіше мали низку сексуальних проблем, включаюно з відсутністю бажання займатися сексом.

У дослідженні взяли участь 283 пари, які займалися сексом за часом під час овуляції, та 88 пар, які мали регулярний секс не рідше двох разів на тиждень.

Коли порівнювали чоловіків, 59% тих, хто займався сексом на вимогу, відчували еректильну дисфункцію в спальні. У той час, як у пар, які займалися сексом без прив'язки до циклу, проблеми з ерекцією мали лише 15 відсотків чоловіків. У всіх випадках пари намагалися завести дитину щонайменше рік.

Також дослідники припускають, що секс під час овуляції не може значно збільшити шанси на вагітність. Можливо, регулярний секс, не прив'язаний до будь-яких дат набагато здоровіший у всіх відношеннях.

Деякі способи упіймати овуляцію, наприклад виявлення "фертильного вікна" за допомогою аналізу сечі домашнім тестом, значно підвищують шанси на вагітність. А щодо інших способів виявлення овуляції, особливо це стосується різного роду календарних і температурних методів, доказів не так багато. Тому варто подумати, чи треба жертвувати якісним сексом і підвищувати рівень стресу заради методів, які недостатньо надійні.