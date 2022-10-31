Чому жінки мерзнуть більше, ніж чоловіки

У наш час міркування та зауваження про різницю між статями можуть бути піддані критиці, тому що жінки енергійно і досить ефективно домагаються рівних із чоловіками прав. Але це не виключає визнання деяких особливостей, які притаманні лише жінкам чи чоловікам. Більше того, про ці особливості потрібно знати, щоб розуміти, що викликані вони не "загадковою жіночою психологією", а цілком зрозумілими речами. І ставитись до них відповідно.

Чи ви жінка, чи чоловік, мабуть, неодноразово спостерігали, що жінки чутливіші до холоду. Коли сідає сонце, навіть у літній день жінки шукають, щоб накинути на плечі, тоді як чоловіки, починають вмикати кондиціонери у своїх авто, як тільки температура на вулиці починає підніматися вище 20 градусів.

Цілком очевидно, що чоловіки та жінки по-різному відчувають температуру.

Дослідники вважають, пише The Sun, що жінки і чоловіки почуваються комфортно за різної температури, щоб шукати певного усамітнення, що може запобігати зіткненням у парах. З еволюційної точки зору це означає, що пара повинна віддалитися одне від одного, щоб кожен міг насолодитися тишею і спокоєм.

У дослідженні, опублікованому в журналі Global Ecology and Biogeography, додано, що поділ між самцями і самками знижує конкуренцію за ресурси в довкіллі і відлякує самців, які можуть виявляти агресію і наражати на небезпеку немовлят.

Це явище не унікальне для людини — серед багатьох видів птахів і ссавців самиці воліють тепліше середовище, ніж самці.

У перелітних видів птахів самці зимують у холодніших районах, ніж самки, які намагаються уникати протягів. А самиці кажанів, як правило, збираються разом в затишному куточку, в той час як самці вважають за краще мешкати в склепінному проході, що провітрюється.

У багатьох ссавців, навіть у видів, які все життя живуть парами або в змішаних групах, самці віддають перевагу тіні, а самиці — сонячному світлу, або самці піднімаються на вершини гір, а самиці залишаються в долинах.

Отже, цілком природно, що жінкам, щоб зігрітися, потрібний додатковий шар одягу або тепліше приміщення, а не тепліше приміщення.

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