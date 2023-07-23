Годувати немовлят небезпечними продуктами: вчені знайшли ризикований спосіб профілактики алергії у дітей

Вчені намагаються нам сказати, що гартувати дитячий організм можна не тільки шляхом зниження температури води для купання, але й введенням у раціон алергенних продуктів.

Досить несподівану інформацію про профілактику алергії у дітей опублікував нещодавно Mirror.

Доктор Міріам Стоппард опублікував дослідження Саутгемптонського університету, результати яких допоможуть розробити методику зниження ризику розвитку алергії у дітей на такі продукти, як арахіс, риба, яйця та молоко.

Відповідно до них, якщо ви не хочете, щоб у вашої дитини була алергія на арахіс або взагалі якась алергія, давайте їй у дитинстві всі поширені алергічні продукти. Це означає, що дітям варто давати полуницю, сир, рибу, яйця, молоко, насіння кунжуту та горіхи, включаючи арахіс, до того, як їм виповниться рік.

Це здається досить абсурдним і більшість батьків, звичайно, не стане експериментувати, спираючись на результати цього дослідження, але не слід забувати, що більшість африканських дітей привчають до арахісу, і у них майже немає на нього алергії, в той час, як для європейських дітей це один із дуже поширених продуктів з "червоного списку". Алергія на арахіс може знизитися на 77%, якщо продукти з арахісом додаватимуться до раціону всіх дітей, коли їх відлучають від грудей, стверджують дослідники.

Попереднє дослідження, проведене професором Гідеоном Лаком, королем алергії у Великобританії з Королівського коледжу Лондона, показало, що вживання продуктів з арахісу з раннього віку може знизити ризик алергії, якщо почати годувати немовля цим продуктом між чотирма і шістьма.

У будь-якому разі, поки вчені не вивчили питання досить глибоко, щоб сформулювати загальні рекомендації для батьків, не варто експериментувати зі своєю власною дитиною, особливо не порадившись із педіатром.

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