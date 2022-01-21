Корисні рецепти сніданків від зірок Голлівуду 

Те, яким буде ваш день, залежить від якості сніданку. Дехто вважає, що пропускаючи перший прийом їжі, він худне. Але це не зовсім так. Американські дієтологи вже давно з’ясували, що люди, які починають ранок з поживного сніданку, менше страждають від ожиріння. Та навпаки — ті, хто не їдять до 12:00, можуть дуже швидко погладшати.

Ми вирішили з’ясувати, чим харчуються зірки Голлівуду та чи правильно вони їдять з точки зору класичної дієтології. Для цього — переглянули сторінки відомих на весь світ зірок в Інстаграм. Там вони охоче діляться фотографіями своїх сніданків та інших прийомів їжі. Нутриціологиня Яніна переглянула знайдений нами контент та розповіла, чи корисно наслідувати цей приклад. Фахівчиня є експерткою з правильного харчування та дієтології ресурсу DietologOnline.

Відома актриса Кетрін-Зета Джонс відмовилася від цукру

Ця жінка майже кожного року очолює списки найпривабливіших зірок нашої планети. Для того, щоб стати іконою для мільйонів, Кетрін-Зеті Джонс довелось відмовитися від усіх десертів, які містять цукор. Тістечка та інші смаколики вона вживає лише на свята.

Кожен день актриса починає із чашки запашної кави. Після цього їсть кашу з фруктами. Кетрін-Зета Джонс дуже любить банани та чорницю. Також вона може поласувати знежиреним йогуртом із ваніллю, додавши до нього мюслі з ягодами. На вихідних актриса може дозволити себе трохи більше. Суботу та неділю вона починає із яєчні, бобів, тостів та сиру. Для цієї страви ще час від часу Кетрін-Зета Джонс додає бекон та зелень. Цей рецепт актриса позичила у активістки та телеведучої Марти Стюард.

Яніна говорить:

"Каша з фруктами — це універсальний рецепт для поживного та корисного сніданку. Банан та чорниця — корисна для організму клітковина, яка доповнює властивості каші. Йогурт також влучне рішення з ранку. Цей продукт дарує відчуття ситості та сили. Єдине, що можу додати, в цих раціонах не вистачає білку. Краще до них ще додати декілька шматочків сиру або зварене яйце. Що стосується яєчні з беконом — це більш збалансований сніданок, в якому гарно поєднані білки та жири. Після такого прийому їжі відчуття ситості зберігається до 4 годин. Вважаю яєчні ідеальним сніданком.

До речі, на відміну від Кетрін-Зети Джонс, від кави я б відмовилась. З ранку в нашому організмі й без неї багато гормону стресу — кортизолу. Тому ми здатні прокинутися без "помічників". Кофеїн починає впливати на вироблення кортизолу та викликає залежність. Якщо ви все ж таки не можете без улюбленої кави, то краще додавати до чашки декілька ложок молока".

Японська дієта для зірки Гвінет Пелтроу

Дієта, якої дотримується актриса Гвінет Пелтроу, виникла понад 100 років тому. У 1920 році її презентував світу філософ з Японії Джордж Осава. Він обирав прості та здорові продукті, які потім назвав "макробіотичним режимом харчування".

Свій ранок зірка Голлівуду починає з картопляної випічки, яйця-пашот, шпинату та смаженої індички. Інколи Гвінет додає трохи часникового шпинату. Акторка не є вегетаріанкою, тому може побалувати себе смачними м’ясними стравами. Гвінет Пелтроу дуже активно веде свою сторінку в Інстаграм, тому там можна побачити її кулінарні вподобання.

Яніна говорить:

"Гвінет Пелтроу харчується правильно й збалансовано. ЇЇ сніданки містять достатню кількість білків, жирів та вуглеводів. Її дієту можна було б вважати взірцем, якби вона так багато уваги не приділяла пошуку екологічних продуктів. Я вважаю, що якщо себе дуже сильно обмежувати, це може призвести до харчового зриву".

Попа, як… у веганки

Відома своїми принадами Кім Кардаш'ян все свідоме життя вживає продукти рослинного походження. Шоувумен та модель випробувала дуже багато різних підходів та дієт, але вирішила обрати веганську.

Кожного ранку Кім їсть яєчню-бабату, що є аналогом звичної нам яєчні. Цей продукт вироблено з бобів мунг. Також Кардаш’ян вживає вівсяні млинці з фруктами та тост із авокадо. До основної страви може додаватись свіжий фреш із зелених овочів.

Яніна говорить:

"Якщо ви обрали веганську дієту, то потрібно слідкувати за тим, щоб у вашому раціоні було багато білка. У Кім Кардаш’ян із цим все в порядку. Але, мені здається, що зірка дарма відмовилась від багатьох видів фруктів. В її Інстаграм можна побачити лише чорницю. Проте вона не може замінити щось солоденьке у раціоні. Одного дня це може призвести до зриву та бажання з’їсти багато солодкого".

Камерон Діас смакує фруктами та овочами

Фаворит сніданку відомої актриси — це авокадо. Камерон Діас може їсти цей овоч в чистому вигляді або у суміші. Також вона обожнює всі види зелених салатів з горішками та смачним вершковим кремом. Зірка постійно ділиться знімками своєї тарілки в Інстаграм. Там можна знайти багато фруктів та овочів. Також Камерон додає до свого сніданку смузі та тости.

Яніна говорить:

"Сніданки Камерон Діас — не найкраща ідея. Овочі без термічної обробки зранку можуть роз’їдати стінки шлунку. Це відбувається через зміст у них кислоти. Краще замінити свіжі овочі тушкованими стравами або молочними продуктами".

Різ Уізерспун ласує тостами із шинкою

Багато хто з нас снідає, як зірка Різ Уізерспун. Актриса починає день з поживних тостів або млинців із фруктами. Запиває це різноманіття вона чорною ароматною кавою. Інколи до млинців Різ додає тушковані гриби, сир чи шматок білого м’яса.

Яніна говорить:

"Якщо ви вибрали сніданок, як у Різ, то краще до нього додавати цільнозерновий хліб. На його основі можна без шкоди для здоров’я робити будь-які бутерброди та сендвічі. До хліба можна покласти сир, червону рибу без надлишку солі або шинку з індички. Ідеально, якщо у страві не буде майонезу або інших соусів".

Замість висновку хочемо додати, що зовсім не обов’язково дотримуватися суворих дієт, щоб мати гарний вигляд й почуватися енергійно. Подивіться на стрункі тіла відомих зірок. Їхній зовнішній вигляд — результат кропітливої праці багатьох спеціалістів. Навіть кожна дієта — це пропозиція, яка узгоджена з фізіологічними особливостями організму акторок.

Замість P.S.

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