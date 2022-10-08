Місяць боротьби з раком молочної залози: як не пропустити і не допустити хворобу

Щотижня від раку молочної залози в нашій країні вмирає близько 110 осіб. Переважна більшість з них - жінки. РМЗ посідає перше місце в структурі жіночих онкологічних захворювань. Розвивається безсимптомно, прогресує швидко.

Що необхідно знати про РМЗ жінкам і чоловікам, і чи можна попередити його розвиток, розповіла лікарка онкологиня-мамологиня в клініці ISIDA Габелко Юлія Андріївна.

Симптоми РМЗ. Рак молочної залози - це хвороба, у разі якої в тканинах грудних залоз утворюється злоякісна пухлина. Відбувається це через мутації в генах, що відповідають за ріст і відновлення клітин грудей. Розмножуються злоякісні клітини повільно і безсимптомно, іноді встигають вийти за межі первинно утвореної пухлини - зачіпають здорові тканини і органи.

Коли формується пухлина, в грудях з'являється тверде хворобливе або безболісне ущільнення. Іноді ущільнення є симптомом фіброаденоми - доброякісної пухлини.

До інших тривожних симптомів РМЗ належить:

набряк грудей - груди з одного боку відрізняються одна від одної в об'ємі - або частини молочної залози;

ущільнення і хвороблива чутливість соска;

кров'янисті або прозорі виділення, які просочуються з соска;

втягування соска;

поява ран на соску або на грудях;

почервоніння, подразнення або зморщування шкіри (у разі зморщування шкіра нагадує апельсинову кірку);

хворобливе збільшення лімфатичних вузлів;

підвищення температури тіла, слабкість.

Ці симптоми з'являються на третій-четвертій стадії розвитку РМЗ. І свідчать про прогресування хвороби.

Фактори ризику. Першим і основним ризиком розвитку РМЗ є жіноча стать. В 2019 році РМЗ діагностували у 14 тис. 220 українок і у 134 українців. Це пов'язано з тим, що близько 70% пухлин є гормоно-чутливими. Високий рівень естрогену, жіночого статевого гормону, стимулює зростання багатьох видів раку молочної залози. Він підвищується спочатку кожного менструального циклу, досягає піку перед овуляцією, а потім знижується. Ранній початок менструації - до 12 років - є другим фактором ризику розвитку РМЗ. Чим більше у жінки було менструальних циклів - тим вищий ризик. Вагітність, у разі якої жінка пропускає 9-10 циклів, і лактація, переважна активність естрогенів, є непрямою профілактикою РМЗ. Відмова від грудного вигодовування і відсутність вагітності протягом життя - ще два жіночих фактори ризику.

Серед інших:

генетична схильність - рак грудних залоз був у родичів першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка);

вік 40-50 років;

пізня вагітність;

наступ менструальної паузи після 55 років;

ожиріння;

рак молочної залози в історії хвороби - РМЗ має рецидивний характер;

куріння, зловживання алкоголем - підвищується рівень естрогену в крові;

стероїдна терапія;

порушення роботи ендокринної системи;

доброякісні передракові хвороби грудей;

відсутність фізичної активності та ін.

У чоловіків рак грудних залоз зустрічається рідко - на сто жінок припадає один чоловік. Але у них мало тканини грудної залози, і пухлина швидше поширюється за свої межі (зачіпає здорові тканини і органи). Тому ігнорувати симптоми РМЗ не варто.

Профілактичні заходи. Кожна жінка, починаючи з 20 років, повинна обов'язково раз на рік відвідувати лікаря-мамолога. Після настання менструальної паузи - також раз на рік. До сорока років пацієнткам проводиться ультразвукова діагностика, після 40 років - мамографія. З віком змінюється щільність і структура грудей - мамографія візуалізує молочну залозу чіткіше, ніж ультразвукова діагностика.

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Якщо рак грудей був у родича першої лінії, я рекомендую зробити генетичне тестування на наявність мутацій BRCA1 і BRCA2. У разі підтвердження мутацій не впадайте в істерику - просто відвідуйте мамолога частіше, ніж раз на рік. Це дозволить йому відстежувати стан ваших молочних залоз від візиту до візиту. А ви зможете знизити ризик розвитку РМЗ, дотримуючись профілактичних заходів.

Діагностика раку молочних залоз на першій або другій стадії підвищує шанси вилікуватися і увійти в ремісію. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, на першій стадії виліковується 95% пацієнтів, на другий - 80%, на третій - 50%. На четвертій стадії шанси виліковується нижче 50%.

Крім щорічного відвідування мамолога, жінкам рекомендується щомісяця самостійно промацувати грудні залози. Але прошу вас не покладатися тільки на своє відчуття і розуміння здорових грудей. Самостійний огляд не прирівнюється до мамологічної консультації.

Щорічно, починаючи від 1993 року, жовтень оголошується Світовим місяцем боротьби з раком молочних залоз. Мета кампанії - розповісти жінкам про те, що кожна з нас перебуває в зоні ризику, але кожна з нас може запобігти розвитку або прогресуванню цієї хвороби. Для цього потрібно лише щороку приходити огляд у мамолога та дбати про своє здоров'я зараз, а не потім!

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