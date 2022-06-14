Не лише схуднення: вчені стверджують, що кето-дієта подовжує життя

Не лише схуднення: вчені стверджують, що кето-дієта подовжує життя

Нове дослідження показало, що дієта з високим вмістом жирів та низьким вмістом вуглеводів, що стала популярною останніми роками, може збільшити тривалість життя людини.

Як повідомляє Daily Mail, дослідники зі Стенфордського університету виявили, що кетогенна дієта, яку часто називають "кето", може допомогти м'язовим та стовбуровим клітинам пережити стрес і дозволити людині жити довше.

Дієти кето дуже низьковуглеводні, але дуже жирні. Спалювання жиру тренує тіло, воно стало більш ефективним у перетворенні жиру на енергію. Кето-дієта відома тим, що дозволяє спалювати величезну кількість ваги за короткий проміжок часу.

Основні принципи дієти в деяких спільнотах викликали запеклі суперечки. Багато дієтологів та лікарів попереджають, що дотримання кето-дієти може викликати дефіцит поживних речовин та інші довгострокові проблеми, незважаючи на короткострокові переваги.

Дослідники, що опублікували свої висновки минулого тижня в журналі Cell Metabolism, виявили, що кето-дієта робить на клітини людини такі ж позитивні ефекти, як і короткострокове голодування.

У тесті на мишах дослідники виявили, що у тих, хто голодував від одного до 2,5 днів, були еластичніші м'язові клітини. "Ми виявили, що голодування індукує стійкість м'язових стовбурових клітин, так що вони витримують депривацію і швидше відновлюють м'язи, коли поживні речовини знову починають надходити", — сказав доктор Томас Рандо, професор неврології Стенфордського університету.

Дотримання кето-дієти, яка є методом більш щадним, ніж голодування, як показали дослідження, має той самий ефект, що й голодування, на клітини піддослідних мишей. Клітини, індуковані кетоном, були стійкішими, довше виживали, коли їх позбавляли поживних речовин, піддавали впливу хімічних речовин або радіації.

Читайте також: