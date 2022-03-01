Перша допомога при кровотечі: поради лікаря

Живемо у воєнний час, а отже, потрібно знати правила зупинки кровотечі.

Під час війни швидка допомога може їхати до пораненого довго, а крововтрата дуже небезпечна для життя. У разі тяжкого поранення важливо вміти зупинити її хоча б на якийсь час до приїзду лікарів, адже це може врятувати людині життя. Як правильно надати першу допомогу при кровотечах, – розповідає ортопед-травматолог, лікар ФРМ Валерій Ославський.

Нагадаємо, ми також ділилися порадами психологині Марини Іванової, яка розповідала нам, як упоратися зі стресом під час війни.

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