Пити пиво корисно для кишечника, але є нюанс, який багатьох засмутить

Пити пиво корисно для кишечника, але є нюанс, який багатьох засмутить

Прекрасні новини для любителів пива, виявляється, у невеликих дозах воно не лише не шкідливе, а й корисне.

Випивати пляшку пива за вечерею дійсно корисно, повідомляє Daily Mail, посилаючись на дослідження, опубліковане в Журналі сільськогосподарської та харчової хімії.

Дослідники виявили, що у чоловіків, які випивали пиво щовечора, кишечник був здоровішим.

Теоретично це може знизити ризик розвитку таких захворювань, як діабет другого типу та серцеві захворювання. Однак, не все так чудово, як можна було б подумати. Вчені також повідомляють, що безалкогольне пиво має на організм такий самий сприятливий вплив.

Експерти з Лісабонського університету NOVA рекомендували у профілактичних цілях вживати все ж таки безалкогольне пиво, тому що "найбезпечніший рівень споживання алкоголю — це повна відсутність".

Дев'ятнадцяти здоровим чоловікам віком від 23 до 58 років було запропоновано випивати 330-мілілітрові пляшки пива за вечерею щовечора протягом місяця.

Приблизно половина пива містила 5,2% алкоголю, інші ж були безалкогольними.

До кінця експерименту не було видимих відмінностей у вазі чоловіків, жировій масі або рівні холестерину.

Аналіз зразків фекалій, взятих до і після дослідження, показав, що в їхньому кишечнику після початку вживання як алкогольного так і безалкогольного пива стало більше бактерій. Обидві групи мали однакове зростання бактерій, в районі 7 відсотків.

Також автори дослідження кажуть, що пиво з великою кількістю дріжджів, нефільтроване пиво може мати ще більший ефект. Вважається, що пиво покращує мікробіом — сукупність бактерій і грибків, що живуть усередині нас, — тому що воно містить поліфеноли. Це мікроелементи, які природно містяться в рослинах, а пиво — єдине джерело поліфенолів хмелю в раціоні людини. Вважається, що поліфеноли можуть досягати шлунка, де вони можуть допомогти контролювати розмноження бактерій.

Проте не слід забувати, що зловживання алкоголем неймовірно небезпечне. Дослідження показують, що лише склянка вина або пінта пива щовечора в середньому віці може зістарити ваш мозок на два роки. Зловживання алкоголем пов'язане з декількома видами раку, захворюваннями печінки, панкреатитом, серцевою недостатністю та пошкодженням головного мозку.

Тому, для поліпшення мікрофлори кишечника краще все ж таки пити безалкогольне пиво.

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