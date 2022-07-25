Щаслива історія Луїзи Джой Браун: цього дня 44 роки тому народилася перша "дитина з пробірки"

За різними оцінками, дотепер, завдяки використанню найновіших репродуктивних технологій, у світі народилося понад 10 мільйонів дітей, кожна з яких стала бажаною та довгоочікуваною новою людиною.

Цього дня, 25 липня 1978 року, о 23:30 в Олдемі, що у Великій Британії, в родині Джона і Леслі Браун в обстановці найсуворішої таємності народилася Луїза Джой Браун. Вага новонародженої становила 2,6 кг.

Луїза Джой Браун / Фото: Associated Press

Для Джона і Леслі шлях до батьківства був довгим і тернистим. Дев'ять років Леслі намагалася завагітніти і відвідувала різних фахівців, які займалися лікуванням безпліддя, поки, нарешті, не познайомилася із гінекологом Патріком Стептоу та професором Робертом Едвардсом, які вивчали проблеми штучного запліднення. На той час у світі було проведено вже близько 60 процедур екстракорпорального запліднення, жодна з яких не закінчилася народженням дитини.

Джон і Леслі запропонували вченим провести аналогічну процедуру з ними, і саме їм судилося стати першими батьками "дитини з пробірки".

Операцію з вилучення яйцеклітини Леслі провели в листопаді 1977 року, потім у лабораторії поєднали її зі спермою чоловіка. За кілька днів ембріон пересадили назад до матки. Від цього моменту майбутню матір почали переслідувати репортери, тому всю вагітність і під час пологів, що відбувалися за допомогою кесаревого розтину, сім'ї доводилося ховатися від папараці.

Після народження Луїзи Джой пристрасті не вщухли. Суспільство доволі гостро відреагувало на дитину, народжену за допомогою репродуктивних технологій, і всерйоз обговорювало, чи має така дитина душу. Однак після того, як кардинал Альбіно Лучані, обраний на Папський престол у серпні того ж року, офіційно заявив, що немовля з пробірки буде прийнято церквою як звичайна дитина, обговорення припинилося. Хоча загальний інтерес та забобони людей, далеких від науки та технічного прогресу, переслідували Луїзу все її дитинство.

Луїза Джой Браун / Фото: Getty Images

1982 року в сім'ї народилася ще одна дитина, сестра Луїзи - Наталі. Вагітність матері також настала за допомогою ЕКЗ. Наталі судилося стати першою "дитиною з пробірки", яка народила дитину, зачату природним шляхом.

Луїза довгий час працювала нянею, вийшла заміж і народила двох синів також без допомоги ЕКО.

В Музеї науки в Лондоні зберігається банка-інкубатор, до якої був поміщений ембріон Луїзи.

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