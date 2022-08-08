Що потрібно робити після їжі, щоб запобігти розвитку діабету

Виявляється, що навіть коротка прогулянка після їжі може знизити рівень цукру в крові та ризик розвитку діабету 2 типу.

Як повідомляє Daily Mail, експерти рекомендують починати прогулянку через 60-90 хвилин після їжі, оскільки саме в цей час рівень цукру в крові зазвичай досягає піку, і це дозволяє м'язам вбирати енергію з їжі.

Люди повинні прагнути 15-хвилинної прогулянки, але навіть міні-прогулянки тривалістю від двох до п'яти хвилин приносять деяку користь, стверджують фахівці.

Дослідники з Університету Лімерика в Ірландії вивчили сім досліджень, у яких порівнювали вплив сидіння та стояння чи ходьби на показники здоров'я серця, включно з рівнем інсуліну та цукру в крові. Вони виявили, що легка ходьба після їжі значно впливає на зниження рівня цукру в крові.

Учасників просили або стояти або ходити протягом двох-п'яти хвилин кожні 20-30 хвилин протягом дня.

Усі сім досліджень показали, що лише кілька хвилин легкої ходьби після їжі було достатньо, щоб значно покращити рівень цукру в крові.

Коли учасники ходили, рівень цукру в їхній крові підвищувався і падав поступово.

Уникнення різких коливань рівня цукру в крові має вирішальне значення для пацієнтів, які страждають на діабет. Вважається, що різкі коливання також сприяють розвитку діабету 2 типу.

Навіть стояння допомогло знизити рівень цукру в крові, хоч і не так сильно, як легка ходьба. Це пов'язано з тим, що легка ходьба вимагає активнішого включення м'язів, ніж стояння, і використовує цукор, який циркулює в крові.

Міні-прогулянка тривалістю дві-три хвилини практичніша протягом робочого дня. Навіть невеликий рух корисний і може призвести до відчутних позитивних змін.

Загалом, щоб не захворіти на діабет 2-го типу досить робити хоч що-небудь: можна ходити, стояти, головне, не сидіти і не лежати. Тому, протягом робочого дня знайдіть кілька хвилин, щоб пройтися офісом, підійти до вікна, сходити за кавою або водою, просто пройтися коридором.

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