Щоб схуднути, потрібно снідати після 11 ранку

Якщо ви хочете схуднути, вам краще зсунути перший прийом їжі ближче до обіду.

Як повідомляє Daily Mail, Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона дійшов висновку, що більшість людей тепер вечеряють набагато пізніше, ніж попередні покоління, і припиняють їсти близько 9 години вечора, тому й починати їсти їм потрібно значно пізніше.

Сніданок об 11-й ранку — єдиний спосіб досягти 14-годинного голодування, що, за наявними даними, найкраще впливає на обмін речовин і втрату ваги.

Дотримання цієї стратегії протягом кількох місяців може допомогти людям скинути від 2 до 5 кг.

Професор Спектор вивчав плем'я хадза сучасних мисливців-збирачів, які живуть у Танзанії і не страждають на ожиріння або діабет 2 типу. У племені немає слова «сніданок», і його люди, починають їсти о 10:30 чи 11:00 щодня.

Професор Спектор сказав: «Голоданням протягом 14 годин на день з пізнішим сніданком, але в цілому з'їденим у тій же кількості, легше досягти схуднення в довгостроковій перспективі. Це працює, тому що мікроби в нашому кишечнику мають циркадний ритм, як і ми, і їм потрібний період відпочинку».

Він також повідомив, що пораду не пропускати сніданок можна ігнорувати. Згідно з книгою професора Спектора «Годування з ложки: чому майже все, що нам говорили про їжу, не так», сніданок сприяє набору ваги.

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