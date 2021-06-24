Сумна статистика алкогольної залежності в Україні

Україна є одним з лідерів сумної статистики - країна вже багато років поспіль входить в десятку держав, населення яких сильніше за всіх у світі пристрасть до "зеленого змія".

За кількістю яких віднесло алкоголем життів країна також вибилася в "лідери". У нас п'яте місце серед чоловіків і четверте місце серед жінок за кількістю померлих від алкоголю. І це всесвітня статистика, куди входять десятки країн третього світу.

Тому немає нічого дивного, що така послуга, як лікування алкоголізму в Києві та інших великих містах, залишається однією з найбільш затребуваних серед людей різного віку і будь-якого соціального стану.

Ще сумної статистики

Якщо знову говорити про цифри, то українці в рік випивають більше 17 літрів спирту на душу населення. За даними ВООЗ, сім літрів уже можна вважати вкрай небезпечним показником, який об'єктивно згубно впливає на генофонд нації і позначається на деградації населення.

Дуже погано, але якщо за кількістю дорослих смертей від алкоголю Україна посідає 4-5 місце в світовому рейтингу, але по дитячому алкоголізму місця країни ще "краще", вона входить в трійку, а в деякі роки займає перше місце по числу молодих алкоголіків.

Майже всі школярі до моменту випуску встигають спробувати міцні напої, а близько 40% старшокласників п'ю алкоголь хоча б раз на місяць. У 25% молодих людей і дівчат уже проявляються симптоми залежності, і їм потрібна кваліфікована допомога.

В чому причина

По-перше, в культурі вживання алкоголю, без якого у нас в країні (за рідкісним винятком) не обходиться жодне свято, жодне застілля або зустріч.

По-друге, в непростому економічному становищі населення, яке починає вживати алкоголь під тиском зовнішніх обставин або внутрішніх конфліктів.

По-третє, оборот алкогольної продукції і її просування, реклама, нав'язування в суспільстві зростає з кожним роком, і поки хтось заробляє на здоров'я нації, все більше українців стають заручниками пляшки.

Пам'ятайте, що алкоголізм - це хвороба, яка вимагає допомоги. Самому часто позбутися залежності вкрай складно, і немає нічого ганебного в тому, щоб звернутися за допомогою до фахівців.

Центр "Медікоменте"

"Медікоменте" є центром аддіктології, який поряд з іншими залежностями бореться з алкоголізмом. Терапія має на увазі комплексний підхід в стаціонарі, роботу наркологів і психотерапевтів, медикаментозну і апаратну терапію, допомога протягом реабілітаційного періоду, повернення до здорового життя.

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