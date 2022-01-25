Вбивства, що змінили пакування ліків: історія загадкових отруєнь тайленолом

1982 року в Чикаго сталася дивна низка смертей, яка змусила багатьох виробників ліків по-новому подивитися на пакування, в якому вони їх продають.

Коли ми купуємо будь-які лікарські препарати в аптеці або косметичні засоби в магазині, на більшості з них завжди є захисна пломба або спеціальна наклейка на кришці, яка показує, що продукт не відкривали. Проте 40 років тому про те, що треба якось захищати ліки, ніхто не думав. Саме цей промах виробників значно вплинув на подальше майбутнє пакування. Поштовхом до цього стала історія, яка трапилася в США 1982 року – у Чикаго та його передмісті раптово померли семеро людей, як виявилося, після приймання тайленолу (Tylenol Extra Strength), який у нас в Україні більш відомий під назвою "парацетамол".

Пляшечка тайленолу, 6 жовтня 1982 року / Associated Press

Постраждалі

Почалося все 29 вересня в селі Елк Гров Віллідж, розташованому неподалік Чикаго. 12-річна дівчинка Мері Келлерман поскаржилася батькам на застуду, тому вони дали їй пігулку тайленолу, щоб послабити симптоми. До сьомої ранку Мері була вже мертва.

Того ж дня, але в іншому приміському містечку Чикаго Арлінгтон-Гайтс тайленол прийняв 27-річний хлопець Адам Янус – співробітник пошти. Адам помер у лікарні, як спочатку вважалося, від передчасного серцевого нападу. Розбитий горем молодший брат Адама Стенлі та його дружина Тереза вирушили до батьків, щоб підтримати їх, але через стрес у них почався сильний головний біль, тому вони обоє теж прийняли по пігулці з тієї ж банки, що була в будинку. Стенлі помер того ж дня в лікарні, а Тереза за два дні.

На цьому дивні смерті не закінчилися, адже після приймання тайленолу померла молода мати чотирьох дітей Мері Райнер і 31-річна Мері Макфарленд. Останній зафіксований смертельний випадок стався 1 жовтня 1982 року, коли несподівано померла 35-річна стюардеса Пола Джин Пріс.

Розслідування

Оскільки в сім'ї Янус за три дні померло одразу троє людей, поліція розпочала розслідування з них. Поговоривши із сім'єю, слідчі виявили, що незадовго до смерті кожен із померлих прийняв капсулу тайленолу. Потім опитали інших постраждалих, і так було встановлено смертельний зв'язок.

Тайленол був вилучений як доказ, і його відправили на експертизу до лабораторії. Але те, що було з'ясовано, шокувало всіх – у звичайних пігулках, які люди у всьому світі приймають від симптомів застуди та головного болю, була смертельна доза ціанистого калію.

Зразок тайленолу та зразок ліків з додаванням ціаніду поряд в офісі судово-медичної експертизи. Ліворуч – звичайний тайленол. Праворуч – з ціанідом. / Getty Images

Вивчивши номери партії на пляшках тайленолу, взятих у постраждалих сімей, виявилося, що їх було зроблено на різних заводах, тому підробка препарату на виробництві була практично неможливою. Поліція дотримувалася теорії, що фальсифікація відбулася вже безпосередньо в Чикаго, коли пігулки привезли до магазинів.

Припускалося, що злочинець прийшов до магазину, взяв ліки, вдома відкрив кришки, дістав капсули і висипав із них тайленол, а всередину засипав ціанід. Підроблені капсули він поклав до банок, приніс їх до магазину і непомітно поставив на полицю. Відрізнити два препарати було просто неможливо. Єдиний спосіб це зробити – понюхати, адже отрута має яскраво виражений запах паленого мигдалю, але знають про це далеко не всі, а люди зі слабшим нюхом можуть цей запах і не відчути.

Співробітники міського департаменту охорони здоров'я Чикаго перевіряють наявність ціаніду в тайленолі за допомогою тесту Шенбейна, під час якого оброблений папір кладеться до пляшечки з ліками та змінює колір у разі наявності ціаніду / Associated Press

Підозрювані

Загалом у справі про отруєння було троє підозрюваних, проте досі винні у цих вбивствах так і не знайдені.

Перший підозрюваний – Джеймс Вільям Льюїс, податковий бухгалтер. Цей чоловік викликав найбільше запитань і був головним підозрюваним у справі, адже за кілька тижнів після смертей через тайленол він відправив до компанії Johnson & Johnson листа з вимогою перевести йому 1 мільйон доларів в обмін на припинення отруєнь. Нібито він навіть розповів, де знайти отруєні пігулки. Проте компанія повідомила про здирника до ФБР. Знайшли його за відбитками пальців на листі. Також цікаво, що до поліцейської бази Льюїс потрапив через звинувачення у вбивстві в Канзас-Сіті 1978 року після того, як поліція знайшла останки одного з його колишніх клієнтів у мішках на його горищі. Звинувачення зняли, оскільки обшук у його будинку чинився поліцією незаконно.

Джеймс Вільям Льюїс / Associated Press

Явного зв'язку Льюїса зі злочинами слідчі не знайшли, тим паче він мешкав у Нью-Йорку. До в'язницю чоловік усе ж потрапив, але за вимагання грошей. Його засудили до 20-ти років, однак він вийшов на волю достроково майже через 13. У в'язниці Джеймс Льюїс написав книжку, яку назвав "Отрута!", і вона розповідає вигадану, за його словами, історію про смерті від отруєння у місті на Середньому Заході. Свою винуватість і будь-яку причетність до справи Джеймс заперечував, але навіть після звільнення залишався під підозрою, і поліція обшукувала його будинок. Причина обшуку не розголошувалася.

Другий підозрюваний – Теодор Качинський, американський математик, колишній професор Каліфорнійського університету в Берклі та терорист. Качинський був абсолютно геніальний, багато хто називав його вундеркіндом, але також він був абсолютно божевільний. Від 1978 до 1995 років він надіслав поштою 16 посилок із бомбами, метою яких були університети та авіалінії. Внаслідок терактів загинули троє людей.

Теодор Качинський / Associated Press

Головною причиною, чому його підозрювали, було те, що Тед родом із Чикаго. Також 1995 року він відправив свій маніфест "Індустріальне суспільство та його майбутнє" до "Нью-Йорк Таймс". У маніфесті він пише про те, як технологічні гіганти захоплюють життя людей і отруюють довкілля. Проте зв'язку терориста із отруєннями не знайшли. Наразі він відбуває довічний термін у в'язниці.

Третій підозрюваний – Роджер Арнольд, співробітник супермаркету Jewel, у якому, до речі, теж продавався тайленол. Після загадкових смертей Роджер розповідав у місцевому барі історію про вбивство ціанідом. Один із відвідувачів бару заявив на чоловіка до поліції, та його викликали на допит. Доказів не знайшли, але через увагу ЗМІ у Роджера стався нервовий зрив і він вирішив помститися наклепникові. Роджер Арнольд прийшов до бару і застрелив ні в чому невинного хлопця, якого вважав цим самим наклепником. Його засудили до 30 років за вбивство другого ступеня. Із цього терміну він відсидів 15 років і вийшов на волю достроково.

Роджер Арнольд / Associated Press

Крім основних злочинців, особливе занепокоєння викликали у поліції і наслідувачі – люди, які почали вбивати подібним способом, а саме підмінивши вміст банок тайленолу. Загалом у США було зафіксовано 270 випадків подібних злочинів за місяць, найчастіше отруєння були усередині сім'ї. До пігулок підмішували все – від щурячої отрути до соляної кислоти. Деякі наслідувачі розширили свій креатив до того, що на Гелловін нашпигували цукерки гострими шпильками. Через такі випадки з'явилися ще двоє підозрюваних — Лорі Данн, яка отруїла і застрелила кілька людей, а також Стелла Нікелл, яка змішала анальгетичне жарознижувальне з ціанідом з метою отруїти свого чоловіка. Зв'язку цих двох жінок із розслідуваним злочином не знайшли.

Реакція виробників

Виробляла тайленол у США компанія Johnson & Johnson, однак після низки отруєнь вони негайно вирішили діяти і відкликали по всій країні 31 мільйон пляшок ліків, втративши на цьому 100 мільйонів доларів. Завдяки такому рішенню підроблені капсули були виявлені ще в декількох магазинах і аптеках у районі Чикаго, але, на щастя, їх ще не продали.

Докторка Ненсі Ву Чен (праворуч), токсикологиня офісу судово-медичної експертизи округу Кук, спостерігає за тестуванням капсул тайленолу токсикологинею Керол Троян, 1 жовтня 1982 року / Associated Press

Також Johnson & Johnson зняла з ефіру свої телевізійні рекламні ролики зі скандальним препаратом, активно співпрацювала з поліцією та пресою. Щоб уникнути нових смертей, компанія запропонувала заміну тайленолу для тих, хто вже придбав препарат, та винагороду у розмірі 100 тисяч доларів усім, хто має інформацію, яка веде до затримання людини або людей, причетних до вбивств. Всім лікарням також було повідомлено про необхідність утилізації капсул тайленолу, які вони мали.

Продавчиня аптеки прибирає капсули тайленолу з полиць, Нью-Йорк, 1982 рік / Getty Images

Співробітники Департаменту охорони здоров'я міста Чикаго продовжують тестувати тайленол на наявність смертельно небезпечного ціаніду в лабораторії, 7 жовтня 1982 року / Associated Press

Але оскільки репутація компанії та препарату була остаточно підірвана, Johnson & Johnson вирішили будь-що повернути довіру покупців.

"Ми дійшли висновку, що про нас ніколи не судитимуть з того, що викликало проблему. Про нас завжди судитимуть з того, як ми на це відреагуємо", – сказав Алан Гілбург, консультант з комунікацій та брендингу, який був частиною команди у зв'язках з громадськістю у Johnson & Johnson.

Співробітниця Maple Plain Co. Сенді Моцко оточена поштовими візками із пакуваннями тайленолу. Фірма, де вона працює, готується до повернення кількох мільйонів капсул в обмін на таблетовану форму тайленолу / Associated Press

Компанія знизила ціни на продукт і замість капсул, які раніше можна було легко відкрити, почали випускати пігулки. Також компанія Johnson & Johnson розробила нові методи захисту продуктів, серед яких була пломба з фольги і плівка, яка покривала кришку. Ці засоби захисту робили для покупця очевидним той факт, що продукт не відкривався. Незабаром такий вид пакування перейняли багато інших виробників ліків, побутової хімії, засобів особистої гігієни та косметики. До звичайних цифр продажів Johnson & Johnson повернулася вже за рік, а те, як компанія відреагувала, сьогодні вважається зразковим прикладом виходу із кризової ситуації.

Тайленол після зміни пакування, 1983 рік / Getty Images

Президент Клінтон (праворуч) вручає Президентську медаль свободи Джиму Берку, генеральному директору Johnson and Johnson. Саме Берк наказав відкликати мільйони пляшечок тайленолу з магазинів / Associated Press

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