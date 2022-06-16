Відмова від м'яса не рятує: нездорова їжа підвищує ризик раку молочної залози у жінок на 20 відсотків

Відмова від м'яса не рятує: нездорова їжа підвищує ризик раку молочної залози у жінок на 20 відсотків

Експерти кажуть, що не всі рослинні дієти однаково корисні для здоров'я.

Як повідомляє MailOnline, вчені виявили, що жінки, які дотримуються рослинної дієти, але харчуються нездоровою їжею, на 20 відсотків частіше хворіють на рак молочної залози, порівняно з тими, хто харчується здоровішою їжею.

Під нездоровою веганською їжею маються на увазі чіпси, газовані напої та білий рис. У той же час у тих, хто дотримувався здорової веганської дієти, багатої на свіжі фрукти та овочі, бобові, зернові та рослинні олії, ризик захворіти на рак грудей на 14% нижчий. Висновки були зроблені на основі спостереження за 65 000 жінками у Франції протягом двох десятиліть. Їх просили заповнити дві анкети про харчування під час дослідження. За 21 рік захворювання було діагностовано у 3968 людей.

Анкети були роздані 65 574 жінкам у постменопаузі, яким у середньому було за 50. Їхні принципи харчування були поділені на "здорові" та "нездорові" рослинні дієти або "здорові" або "нездорові" тваринні на основі споживання ними 18 груп продуктів. За словами автора дослідження Санам Шаха, саме цей поділ дозволив зробити висновки про те, що збільшення споживання здорової рослинної їжі та скорочення споживання менш здорової рослинної та тваринної їжі можуть допомогти запобігти захворення всіма видами раку молочної залози.

Так що, як ми бачимо, навіть відмова від їжі тваринного походження не додасть нам здоров'я, якщо ми продовжуватимемо їсти чіпси і запивати їх солодкою газуваною водою.

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