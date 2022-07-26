Вживання алкоголю прискорює старіння: вчені пояснили, як це відбувається

Дослідники стверджують, що вживання дуже великої кількості алкоголю дійсно старить вас, повідомляє Daily Mail. Експерти вивчили дані майже 250 000 британців і виявили, що у тих, хто випивав понад 17 одиниць алкоголю на тиждень, тіломіри були коротшими. Одиниця алкоголю – це 10 г чистого алкоголю або приблизно 100 мл вина.

Що таке тіломіри

Тіломіри — це біологічні ковпачки на кінцях хромосом, які захищають ДНК, що міститься в них, від пошкоджень, подібно до того, як еглети (пластикові або залізні ковпачки на кінцях шнурків) запобігають їхньому зношуванню. підвищує ризик розвитку таких проблем, як хвороба Альцгеймера, діабет та серцеві захворювання.

Наразі вчені виявили, що вживання алкоголю також може призвести до укорочення теломіру, збільшуючи біологічний вік людини на шість років.

Скільки алкоголю можна пити відносно безпечно

Закачування теломер спостерігалося тільки у тих, хто випивав не менше 17 одиниць алкоголю на тиждень, що на три одиниці більше, ніж рекомендує NHS (Національна служба охорони здоров'я Великої Британії).

Учасників дослідження розділили приблизно порівну за статтю, та його середній вік становив 57 років. Більшість із них нині п'ють, і лише 3 відсотки ніколи не вживали алкоголю.

Аналізуючи дані, дослідники виявили зв'язок між високим споживанням алкоголю та меншою довжиною теломер. Наприклад, ті, хто випивав 29 одиниць алкоголю на тиждень, близько 10 великих келихів вина, були на один-два роки старші за довжиною тіломіра, ніж ті, хто випивав менше ніж шість одиниць на тиждень, близько двох великих келихів вина.

У учасників дослідження, які сильно п'ють, тіломери були значно коротшими, ніж у контрольної групи, що еквівалентно від трьох до шести років біологічного старіння.

Хороші ж новини для любителів пропустити по келиху полягають у тому, що дослідники виявили зв'язок між укороченням тіломірів і споживанням алкоголю тільки у людей, які випивали понад 17 одиниць на тиждень, що еквівалентно трохи більше п'яти келихів вина.

Це говорить про те, що у тих, хто п'є менше за цю кількість, не буде ризику вкорочення тіломіру, пов'язаного з випивкою. Крім того, доза алкоголю важлива – навіть скорочення вживання алкоголю може принести користь.

Як алкоголь вкорочує нам життя

Як саме алкоголь може вкорочувати теломери, невідомо, але дослідники припускають, що це може бути пов'язане з підвищеним окислювальним стресом та запаленням, які можуть зашкодити ДНК, коли організм переробляє алкоголь.

Вчені не приховують, що це дослідження не доводить причинно-наслідкового зв'язку, але вони наводять аргументовані аргументи про можливий біологічний механізм. Вони наполягають на тому, чи існує все більше наукових даних, що показують, як саме алкоголь викликає так багато хвороб і так багато ранніх смертей.

Національна служба охорони здоров'я рекомендує дорослим випивати не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень – це приблизно півтори пляшки вина.

Читайте також: