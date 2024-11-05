Як припинити кашляти вночі: лікарі діляться домашніми засобами

Кашель – досить неприємний симптом, але коли він впливає на ваш сон, стає просто нестерпним.

Коли ви не можете заснути через нав'язливий кашель, який ніяк не мине під час хвороби і навіть після одужання, ваше життя перестає бути повноцінним. Нестача сну сильно знижує якість життя.

Woman's World попросив експертів пояснити, чому це відбувається і як припинити кашляти вночі, щоб спати спокійно.

Чому кашель посилюється вночі

Кашель, як правило, відчувається сильніше, коли ви розслабляєтесь.

Одна з причин цього полягає в тому, що коли ви лягаєте, гравітація змушує слиз і постназальний секрет накопичуватися в горлі, що викликає кашель, пояснює Едмонд Хакімі, доктор остеопатії, лікар-терапевт.

Крім того, природний рівень адреналіну в нашому організмі, який допомагає пригнічувати кашель, вночі знижується, що робить нас чутливішими до різання в горлі, каже він. Сухе повітря, що часто зустрічається в спальнях, також може подразнювати дихальні шляхи, роблячи нічний кашель ще неприємнішим.

Як припинити кашляти вночі

Існує досить багато способів упоратися з нічним кашлем, щоб ви могли краще спати.

Однією з перших ліній захисту від кашлю, який не дає вам спати ночами, зазвичай є безрецептурні ліки від кашлю, але найкращий тип визначатиметься характером вашого кашлю. Якщо це не спрацює, є кілька домашніх засобів, які можна спробувати.

Підніміть себе

Положення лежачи на спині має переваги, але якщо ви активно кашляєте, це може погіршити ситуацію. Щоб уникнути постназального затікання, ви можете почати з того, щоб підняти голову за допомогою додаткових подушок, щоб дихальні шляхи були чистими і не допустити скупчення слизу, пропонує Крістофер Фрір, доктор медицини, клінічний голова відділення невідкладної медицини.

Пиття та полоскання

Теплий чай чи вода з медом можуть заспокоїти подразнення від кашлю, стверджує Радж Дасгупта, доктор медицини. Підтримка водного балансу протягом дня може бути корисною профілактичною стратегією, додає він.

Полоскання горла сумішшю теплої води та солі може допомогти зменшити запалення горла і тимчасово полегшити ваші симптоми, каже доктор Фрір.

Використовуйте зволожувач повітря

Використання зволожувача повітря може додати вологи в повітря, що полегшить стан горла ніж прохолодна суха атмосфера, каже Дасгупта.

Якщо у вас немає зволожувача повітря, кричачий душ перед сном також може принести тимчасове полегшення, зазначає доктор Хакімі.

Уникайте тригерів

Також важливо уникати певних продуктів, напоїв та факторів довкілля, які можуть подразнювати горло та посилювати стан. Тримайте пил та алергени поза вашою кімнатою, пропонує доктор Хакімі.

Уникайте кофеїну та пропустіть вечірній келих вина, рекомендує лікар Фрір. Кофеїн може дратувати горло та викликати сухий кашель, тоді як алкоголь може погіршити симптоми, викликаючи зневоднення та послаблюючи імунну систему.

Крім того, рясні нічні перекушування, зокрема містять кофеїн або молочні продукти з високим вмістом жиру, перед сном можуть спровокувати кислотний рефлюкс і посилити кашель, попереджає доктор Дасгупта.

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Коли слід звернутися до лікаря з приводу кашлю

Хоча більшість кашлів спричинена незначними респіраторними проблемами, такі симптоми, як утруднене дихання, хрипи або сором'язливість у грудях, можуть вказувати на більш серйозні захворювання, включаючи астму, бронхіт або тяжкі інфекції, застерігає доктор Фрір.

Звичайно, кашель із кров'ю також є тривожним сигналом, особливо у великих кількостях, додає він. Будь-яка кров у слизу може бути ознакою інфекції або захворювання легень, що потребує медичної допомоги.

Крім того, сильний біль у грудях під час кашлю або дихання може бути ознакою інфекції легень або потенційного утворення тромбу, що потребує невідкладної медичної допомоги, каже доктор Фрір. А якщо кашель супроводжується високою температурою, морозом чи сильною втомою, це може бути ознакою інфекції.

Якщо ви помітили один або кілька цих симптомів, обов'язково зверніться до лікаря.

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