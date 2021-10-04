Як швидко і ефективно позбутися від наркозалежності в Києві

Сьогодні проблема наркотичної залежності є гострою для сотень тисяч українців. Велика кількість наркотичних речовин в легкому доступі і відсутність достатньої кількості місць в диспансерах призвело до різкого зростання кількості наркозалежних протягом останніх 5 років.
Наркозалежність - це захворювання, яке руйнує не тільки психіку, але й цілі родини. Страждають в основному навіть не самі хворі, а їх оточення, яке зіткнулося з проявом наркотичної залежності і всіма силами намагається допомогти близькій людині. Але без кваліфікованого лікування наркоманії Київ з боку фахівців витягнути самостійно людини з наркотичною ями практично неможливо.
Як визначити наявність вживання наркотиків і до чого вони можуть призвести
Найпростіший спосіб визначити факт прийому наркотичних препаратів - придивитися до стану хворого. При наявності таких ознак необхідно терміново звернутися до нарколога:
- відчуженість і розгубленість;
- почуття параної або занепокоєння;
- розширені зіниці;
- сонливість;
- прискорене серцебиття і пульс;
- сліди від уколів на руках;
- стан повної розслабленості чи ейфорії;
- головні болі, свербіння і нудота.
Якщо вчасно не звернутися до лікаря або залишити людину наодинці з проблемою, то це може привести до ускладнень і навіть смерті хворого через передозування або супутні хвороб.
Способи лікування наркотичної залежності
Наркозалежність вимагає виключно стаціонарного лікування, так як підміна залежностей або лікування вдома не дадуть потрібних результатів, а лише ускладнять процес лікування, приведуть до рецидивів і зривів. При терапії можуть застосовуватися різні методики, ефективність яких залежить від таких параметрів пацієнта, як стать, вік, наявність хронічних і поточних захворювань, характер і психотип.
Досвідчений фахівець під час терапевтичного стаціонарного лікування може застосовувати такі процедури:
- детоксикацію;
- психотерапію;
- моральну підтримку, щоб пацієнт сам хотів позбутися залежності;
- різні види терапії і діагностики, які вибираються, виходячи з фізичних даних хворого.
Лікування - це ще не кінець процесу позбавлення від наркозалежності. Після терапії настає період реабілітації, під час якого важливо не робити помилки і не почати приймати наркотичні речовини заново, інакше рецидив зробить даремним всі старання лікарів, і процедури доведеться повторити.
Переваги лікування в клініці "МедікоМенте"
Лікарі-наркологи в клініці "МедікоМенте" - досвідчені професіонали, які використовують виключно сучасні методики в лікуванні. Клініка має комфортабельні палаті, які більше нагадують готельні номери, тому кожен пацієнт зможе комфортно пройти лікування в стінах закладу.
При позбавленні від наркотичної залежності застосовуються спеціалізовані медпрепарати, схвалені МОЗ України, а діагностика проводиться точним обладнанням. Це дозволить в найкоротші терміни досягти значних результатів лікування.