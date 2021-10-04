Як швидко і ефективно позбутися від наркозалежності в Києві Новини компаній

Як швидко і ефективно позбутися від наркозалежності в Києві Новини компаній

Сьогодні проблема наркотичної залежності є гострою для сотень тисяч українців. Велика кількість наркотичних речовин в легкому доступі і відсутність достатньої кількості місць в диспансерах призвело до різкого зростання кількості наркозалежних протягом останніх 5 років.

Наркозалежність - це захворювання, яке руйнує не тільки психіку, але й цілі родини. Страждають в основному навіть не самі хворі, а їх оточення, яке зіткнулося з проявом наркотичної залежності і всіма силами намагається допомогти близькій людині. Але без кваліфікованого лікування наркоманії Київ з боку фахівців витягнути самостійно людини з наркотичною ями практично неможливо.

Як визначити наявність вживання наркотиків і до чого вони можуть призвести

Найпростіший спосіб визначити факт прийому наркотичних препаратів - придивитися до стану хворого. При наявності таких ознак необхідно терміново звернутися до нарколога:

відчуженість і розгубленість;

почуття параної або занепокоєння;

розширені зіниці;

сонливість;

прискорене серцебиття і пульс;

сліди від уколів на руках;

стан повної розслабленості чи ейфорії;

головні болі, свербіння і нудота.

Якщо вчасно не звернутися до лікаря або залишити людину наодинці з проблемою, то це може привести до ускладнень і навіть смерті хворого через передозування або супутні хвороб.

Способи лікування наркотичної залежності

Наркозалежність вимагає виключно стаціонарного лікування, так як підміна залежностей або лікування вдома не дадуть потрібних результатів, а лише ускладнять процес лікування, приведуть до рецидивів і зривів. При терапії можуть застосовуватися різні методики, ефективність яких залежить від таких параметрів пацієнта, як стать, вік, наявність хронічних і поточних захворювань, характер і психотип.

Досвідчений фахівець під час терапевтичного стаціонарного лікування може застосовувати такі процедури:

детоксикацію;

психотерапію;

моральну підтримку, щоб пацієнт сам хотів позбутися залежності;

різні види терапії і діагностики, які вибираються, виходячи з фізичних даних хворого.

Лікування - це ще не кінець процесу позбавлення від наркозалежності. Після терапії настає період реабілітації, під час якого важливо не робити помилки і не почати приймати наркотичні речовини заново, інакше рецидив зробить даремним всі старання лікарів, і процедури доведеться повторити.

Переваги лікування в клініці "МедікоМенте"

Лікарі-наркологи в клініці "МедікоМенте" - досвідчені професіонали, які використовують виключно сучасні методики в лікуванні. Клініка має комфортабельні палаті, які більше нагадують готельні номери, тому кожен пацієнт зможе комфортно пройти лікування в стінах закладу.

При позбавленні від наркотичної залежності застосовуються спеціалізовані медпрепарати, схвалені МОЗ України, а діагностика проводиться точним обладнанням. Це дозволить в найкоротші терміни досягти значних результатів лікування.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!

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