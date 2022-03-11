Як захистити органи дихання під час пожежі: три прості поради

Під час війни дуже важливо знати, як діяти під час надзвичайної ситуації.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє громадян, як діяти у разі пожежі та інформує, як захистити органи дихання. Ці три простих поради можуть допомогти врятувати ваше життя.
- Закрити рот і ніс бажано вологою, ідеально тканиною, змоченою у воді.
- Вибратися з кімнати повзком, не підводячи голову.
- Пам'ятайте, що чадний газ піднімається вгору, а повітря залишається внизу, як можна нижче до підлоги.
І головне, не панікувати, адже паніка – це найгірший помічник у будь-якій ситуації.
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