Як захистити органи дихання під час пожежі: три прості поради

Як захистити органи дихання під час пожежі: три прості поради

Під час війни дуже важливо знати, як діяти під час надзвичайної ситуації.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє громадян, як діяти у разі пожежі та інформує, як захистити органи дихання. Ці три простих поради можуть допомогти врятувати ваше життя.

Закрити рот і ніс бажано вологою, ідеально тканиною, змоченою у воді.

Вибратися з кімнати повзком, не підводячи голову.

Пам'ятайте, що чадний газ піднімається вгору, а повітря залишається внизу, як можна нижче до підлоги.

І головне, не панікувати, адже паніка – це найгірший помічник у будь-якій ситуації.

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