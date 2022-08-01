Які сни говорять про підвищений рівень тривожності

Дослідження виявило три основні теми сновидінь, які свідчать про тривожний розлад.

Нове дослідження, повідомляє Daily Mail, показує, що зміст снів людей із тривожними розладами може значно відрізнятися від сну здорових людей, ідентифікується три теми, які найчастіше зустрічаються у снах пацієнтів із тривожними розладами:

сни про колишні стосунки;

емоційно насичені сни;

сни з високошвидкісними образами та подіями.

Дослідження було проведене вченими з Дюссельдорфського університету та опубліковане в журналі Dreaming.

Дві групи сновидців: 38 осіб із розладами та 38 здорових людей, які у ході дослідження вели щоденники сновидінь, які потім порівнювалися.

Дослідники дійшли висновку, що існує значна різниця у змісті сновидінь людей із різних груп, і було виявлено, що деякі теми є більш поширеними серед людей із тривожними розладами.

До них відносяться переслідування, фізичний напад, параліч від переляку, смерть близьких та нещасні випадки, такі як авіакатастрофи та інші. Крім того, що сни людей з тривожними розладами містили більше негативно, більше персонажів, локацій, подорожей і транспорту, вони також містили менше позитивних моментів, і приємних епізодів.

Також люди з тривожними розладами частіше бачили уві сні колишніх коханих і партнерів.

Вчені помітили, що сни людей з тривожними розладами, зазвичай, пов'язані з великою силою і швидкістю, наприклад, з транспортними засобами, що швидко рухаються.

Пацієнти з тривожністю відчували більше негативних почуттів, включаючи гнів, страх, побоювання та смуток, та менше позитивних, таких як щастя.

Таким чином, вчені висунули припущення, що наявність тривожного розладу провокує вищу загальну суб'єктивну інтенсивність сновидінь та образів сновидінь.

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