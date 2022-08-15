Вегетаріанки частіше ламають шийку стегна у пізньому віці: як запобігти проблемі

Згідно з дослідженням, у вегетаріанок у пізнішому віці частіше трапляються переломи шийки стегна, ніж у тих, хто часто їсть м'ясо. Але цьому можна запобігти, якщо додати до свого раціону деякі продукти та добавки.

Про те, що будь-які дієти несуть у собі не тільки користь, а й шкоду, вчені, лікарі та фахівці з харчування повторюють давно. Дуже важливо розуміти, які саме ризики містяться в тій чи іншій дієті, щоб їх вчасно мінімізувати.

The Guardian поділилися результатами дослідження, в якому, в результаті аналізу даних про стан здоров'я та харчування більш ніж 26 000 жінок, виявили, що ймовірність перелому стегна протягом приблизно 22-річного періоду у вегетаріанок на третину вища, ніж у тих, хто регулярно їв м'ясо.

Повна відмова чи обмеження споживання м'яса – це досить гуманна з погляду загального блага та захисту довкілля система харчування. Споживання меншої кількості м'яса — одна з найважливіших змін у способі життя, яку люди можуть зробити, щоб скоротити викиди парникових газів, споживаючи м'ясо регулярно, ви провокуєте на 59% більше викидів, ніж ті, хто від нього відмовився.

Крім суспільної користі, вегетаріанство, пескетаріанство та часткова відмова від м'яса вважаються більш здоровими системами харчування, ніж дієти, що містять м'ясо, і вони можуть знизити ризик діабету, ожиріння, серцевих захворювань та деяких видів раку.

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Проте, якщо повністю відмовитися від м'яса, і не вживати жодних профілактичних заходів, можна очікувати у зрілому віці підвищення ризику зламати шийку стегна. Причини підвищеного ризику неясні, але дослідники підозрюють, що деякі вегетаріанці можуть не отримувати достатньої кількості поживних речовин для доброго здоров'я кісток та м'язів, що робить їх схильними до падінь та переломів.

Дослідники вважають, що вегетаріанці частіше мають недостатню вагу, ніж м'ясоїди, і що, крімі слабшких кісток і м'язів, у них також може бути менше жиру, який може діяти як подушка при падінні.

Дослідники спиралися на дані британського дослідження жінок, яке відстежує жінок для оцінки зв'язку між дієтою та здоров'ям. Записи про 26 318 жінок віком від 35 до 69 років показали, що 822, або 3% мали переломи стегна приблизно за 22-річний період. Близько 28% жінок були вегетаріанцями та 1% були веганами.

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Близько 90% переломів стегна пов'язані з падіннями, які частіше зустрічаються у людей похилого віку, які, зазвичай, тендітніші і мають слабші кістки. Але переломи часто можуть призвести до подальшої слабкості, що збільшує ризик нових падінь та посилення слабкості.

Враховуючи результати, вегетаріанцям варто розглянути можливість вживання збагачених злаків із додаванням заліза та B12 для здоров'я кісток та забезпечення достатньої кількості білка з таких продуктів, як горіхи, бобові та квасоля.

У роботі, опублікованій у 2020 році, доктор Теммі Тонг, старший епідеміолог з харчування, та інші співробітники Оксфордського університету виявили, що порівняно з м'ясоїдами у вегетаріанців ризик перелому стегна на 25% вищий, а у веганів ризик ще вищий – 31%.

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Вегетаріанці в дослідженні в Лідсі мали нижчий індекс маси тіла (ІМТ), ніж ті, хто регулярно їсть м'ясо, менше споживання білка та менше споживання вітаміну D, все це є потенційними факторами ризику перелому стегна.

Вчені дійшли висновку, що вегетаріанці повинні приділяти особливу увагу підтримці здорової маси тіла та стежити за тим, щоб вони отримували достатню кількість білка та інших поживних речовин, важливих для здоров'я кісток, включно з кальцієм та вітамін D.

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