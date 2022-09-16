Звезли з гарячих точок: Кременчуцький притулок для тварин намагається дати раду 300 собакам та котам

У притулку перебувають тварини, яких врятували від жорстокості, голоду, хвороб та смерті.

Притулок домашнього типу для тварин імені Гребеннікових, який розташований у місті Кременчук Полтавської області, поповнився новими чотирилапими жителями. Сюди привезли тварин із територій, де відбуваються бойові дії, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки, Бахмуту та інших населених пунктів.

Тварини дуже виснажені, залякані. Серед них є багато травмованих, з опіками та ранами.

Наразі притулок переповнений – у ньому близько трьохсот песиків, цуценят, котиків і кошенят. Крім тварин із гарячих точок, тут є чотирилапі, яких викинули на вулицю. Кількість мешканців притулку невпинно росте, а місця, як і засобів для їхнього утримання немає.

Власниця притулку Наталія Гребеннікова, яка сама займається всіма його жителями, бідкається, що для цих тварин не вистачає у них ні корму, ні ліків, ні вольєрів.

Наталія Гребеннікова

Пси і коти із гарячих точок потребують негайної реабілітації та догляду.

"Виснаженні, худі, налякані, місяцями без їжі та води. Що вони пережили, можна лише тільки уявити. Наші хлопці @animal.rescue.kharkiv - герої! Ризикуючи власним життям, врятувати стількох тваринок!

Друзі, собачки та котики абсолютно різні: є хворі, є скалічені, всі голодні та психічно зламані. Ми потребуємо вашої допомоги!

Ми на власний страх і ризик взяли цих тварин, бо спати і знати, що, якщо ми їх не приймемо - вони загинуть, я не можу.

Але у нас немає вакцин, ліків, бинтів та шприців. Немає кліток, будок, вільних вольєрів, бо у нас немає змоги зробити реконструкцію", - розповідає пані Наталія.

Притулок Гребеннікових (позиціонує себе як благодійна організація "Благодійний фонд "Кременчуцькі хвостики"), який існує вже 13 років, не фінансується державою, вони виживають коштом благодійних внесків небайдужих українців. Та зараз притулок на межі виживання та закриття.

Для такої кількості тварин, яка є наразі, потрібно дуже багато їжі, ліків, посуду, кліток і будівельних матеріалів для нових вольєрів і ремонту старих.

А ще ці тварини шукають собі господарів. Тож всі, хто давно мріяв про домашнього улюбленця, має змогу взяти із притулку пані Наталії песика або котика – цим врятувати їм життя і подарувати собі вірного друга.

До Кременчуцького притулку для тварин звезли з гарячих точок собак і котів

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