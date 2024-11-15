Із золота та перлів: який вигляд має корона, яку отримає переможниця "Міс Всесвіт-2024"

Цього року за титул королеви краси борються 127 жінок із усього світу. Переможниця отримає цю особливу прикрасу.

14 листопада в Мексиці стартував конкурс краси "Міс Всесвіт", на якому цього року Україну представляє 21-річна модель з Одеси Аліна Пономаренко.

Перед урочистим відкриттям цього заходу, 13 листопада, у залі Mexico City Arena відбулася презентація корони переможниці, яку вручать у фіналі шоу - 16 листопада.

Її публіці представили "Міс Всесвіт-2023" Шейніс Палакіос із Нікарагуа та співзасновник конкурсу - мексиканський бізнесмен Рауль Роча Канту.

Корона переможниці конкурсу "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

Корона була розроблена Jewelmer, філіппінським ювелірним брендом, який вперше працював з "Міс Всесвіт", повідомляє ¡Hola!. Вона зроблена вручну з використанням традиційних технік, також у ній використані рідкісні золоті перлини, які є національним дорогоцінним каменем Філіппін.

Корона переможниці конкурсу "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

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