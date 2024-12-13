Мала розкішний та дуже гламурний вигляд: Сара Джессіка Паркер сяяла на червоній доріжці

Акторка продемонструвала на заході оригінальну сукню та аксесуар, який раніше вже носила.

59-річна зірка серіалу "Секс і місто" — акторка та модна ікона — Сара Джессіка Паркер — відвідала Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі.

Вона вийшла на червону доріжку в розкішній і гламурній сукні від бренду Oscar de la Renta, в якій сяяла з голови до ніг. Це було вбрання з осінньої колекції 2024 року золотого кольору та з рукавами три чверті. Сукня була повністю розшита лелітками та прикрашена гламурною торочкою на спідниці.

Паркер носила сукню у поєднанні із золотистими босоніжками на високих підборах від Gianvito Rossi, гламурними прикрасами та сумкою зі стразами від Benedetta Bruzziches.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Що цікаво, з цією сумкою акторка вже раніше виходила у світ. Нею вона доповнювала зелену сукню із глибоким декольте від бренду Elie Saab минулого року на заході Ambassador Theater Group.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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